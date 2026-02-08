Ленинградская область празднует День науки

«Люди, которые посвящают свою жизнь науке, заслуживают особого уважения — это неутомимые архитекторы будущего. С Днём науки! Новых открытий на благо страны и людей!» — отметил в своем обращении глава 47 региона.

Также Александр Дрозденко назвал имена ленинградских ученых, которые совершили выдающиеся открытия и были удостоены премий Губернатора за свои разработки в этом году:

— Мария Шачнева, «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» за разработку методики исследования крови для мониторинга за состоянием кишечника;

— Анастасия Безрукова,«Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова» за работу по поиску поиску биомаркеров для терапии болезни Паркинсона;

— Евгений Кропотов, ЛГУ им. А.С. Пушкина за исследование по психологической адаптации школьников;

— Владимир Вензель, НИИ оптико-электронного приборостроения» за достижения в разработке оптико-электронной аппаратуры глобального обзора земной поверхности из космоса;

— Евгений Калашников, «НИИ оптико-электронного приборостроения» за излучение плазмы струй диафраменного разряда;

— Любовь Бекиш, Ленинградский НИИСХ «Белогорка» за достижения в аграрной науке;

— Роман Орлов, «НИИ оптико-электронного приборостроения» за цифровизацию на предприятиях ОПК.

В Ленинградской области за выдающиеся открытия и разработки в этом году присуждаются два вида наград:

Премия Губернатора «За вклад в развитие науки и техники» — 150 000 ₽. Её можно получить за прорывные проекты в сфере высоких технологий или за выдающиеся фундаментальные открытия;

Конкурс на лучшую научную работу — победа оценивается до 100 000 ₽.

