Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
08.02.2026 с 20:00 до 09.02.26 17:00 Кратковременно 1 раз на 30 минут
Пудостьское ТУ:
д. Скворицы
д. Петрово
тер Терволово
