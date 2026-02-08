Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

08.02.2026 с 20:00 до 09.02.26 17:00 Кратковременно 1 раз на 30 минут

Пудостьское ТУ:

д. Скворицы

д. Петрово

тер Терволово     