Ленинградская область — в ТОП-6 регионов России, где молодежь хочет жить и работать
Александр Дрозденко сообщил о наиболее значимых показателях Ленобласти в рейтинге качества жизни, представленном АСИ.
Рубрики: Общество
«Главный для меня показатель Ленинградской области в рейтинге качества жизни, представленном АСИ, — ТОП-6 регионов России, где молодежь хочет жить и работать.
Это показатель уверенности в будущем, в стабильном развитии области и подтверждение верных стратегических решений, которые принимает управленческая команда.
В целом Ленинградская область улучшила показатели в рейтинге на 3 позиции и сейчас занимает 26 строчку.
Еще один значимый интегральный показатель, который определяет множество параметров от отношения до инфраструктуры, — оценка качества жизни инвалидов. Здесь Ленобласть — лучшая в СЗФО и 16-я в России.
Внимательно анализируем точки роста, и точно знаем — работы меньше не будет!», — подчеркнул губернатор Ленинградской области.
