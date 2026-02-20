Ленинградская область — в ТОП-6 регионов России, где молодежь хочет жить и работать

«Главный для меня показатель Ленинградской области в рейтинге качества жизни, представленном АСИ, — ТОП-6 регионов России, где молодежь хочет жить и работать.

Это показатель уверенности в будущем, в стабильном развитии области и подтверждение верных стратегических решений, которые принимает управленческая команда.

В целом Ленинградская область улучшила показатели в рейтинге на 3 позиции и сейчас занимает 26 строчку.

Еще один значимый интегральный показатель, который определяет множество параметров от отношения до инфраструктуры, — оценка качества жизни инвалидов. Здесь Ленобласть — лучшая в СЗФО и 16-я в России.

Внимательно анализируем точки роста, и точно знаем — работы меньше не будет!», — подчеркнул губернатор Ленинградской области.