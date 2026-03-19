Ленобласть развивает научный кластер в Гатчине

«Проект, который точно выйдет за пределы столицы и региона, важный для страны и мировой науки. В столице региона приступаем к развитию ядерной медицины.

Во взаимодействии с Ленобластью Курчатовский институт приступает к строительству в Гатчине центра радионуклидной диагностики и комплекса наработки изотопов. Для жителей — это ранняя диагностика и эффективное лечение онкологии.

Соглашение между Ленобластью и Курчатовским институтом сегодня подписано в присутствии президента ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука. Проект реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

На месте договорились, что развитие научного кластера в столице Ленобласти поддержим строительством специализированной Курчатовской школы», – сообщил губернатор Александр Дрозденко на церемонии подписания соглашения между Ленобластью и Курчатовским институтом.