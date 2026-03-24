Потребкредиты пошли в рост
В январе и феврале 2026 года жители Северо-Западного федерального округа оформили потребительские кредиты почти на 35 млрд рублей. Это более чем вдвое превышает результат аналогичного периода прошлого года (15,2 млрд рублей).
Основной объём кредитования традиционно пришелся на Санкт-Петербург: горожане взяли займов на 14 млрд рублей — это в 2,2 раза больше, чем год назад. В числе лидеров также Ленинградская (3,5 млрд) и Архангельская (3,2 млрд) области. Однако самую впечатляющую динамику продемонстрировала Калининградская область: там жители стали брать взаймы в три раза больше, чем в январе–феврале 2025 года.
Закономерно увеличился спрос и в количественном выражении: в целом по СЗФО – на 24%, в Санкт-Петербурге – на 17%.
Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:
«После новогодних праздников люди вернулись к тратам, и мы видим явное оживление на рынке кредитования. При этом растёт не только число займов, но и их средний размер — сказывается инфляция: бытовая техника, мебель, ремонт, отдых и лечение объективно стоят дороже. Наша задача — сделать кредит инструментом, а не обузой. Поэтому для зарплатных клиентов у нас предусмотрен дополнительный дисконт, который снижает ежемесячный платёж. И конечно, мы всегда рекомендуем рассчитывать силы так, чтобы на выплаты уходило не больше трети семейного бюджета, и регулярно напоминаем об этом».
