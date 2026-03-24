Потребкредиты пошли в рост

Основной объём кредитования традиционно пришелся на Санкт-Петербург: горожане взяли займов на 14 млрд рублей — это в 2,2 раза больше, чем год назад. В числе лидеров также Ленинградская (3,5 млрд) и Архангельская (3,2 млрд) области. Однако самую впечатляющую динамику продемонстрировала Калининградская область: там жители стали брать взаймы в три раза больше, чем в январе–феврале 2025 года.

Закономерно увеличился спрос и в количественном выражении: в целом по СЗФО – на 24%, в Санкт-Петербурге – на 17%.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«После новогодних праздников люди вернулись к тратам, и мы видим явное оживление на рынке кредитования. При этом растёт не только число займов, но и их средний размер — сказывается инфляция: бытовая техника, мебель, ремонт, отдых и лечение объективно стоят дороже. Наша задача — сделать кредит инструментом, а не обузой. Поэтому для зарплатных клиентов у нас предусмотрен дополнительный дисконт, который снижает ежемесячный платёж. И конечно, мы всегда рекомендуем рассчитывать силы так, чтобы на выплаты уходило не больше трети семейного бюджета, и регулярно напоминаем об этом».

