Площадь Варшавского вокзала - в фокусе внимания

На текущий момент инженерные коммуникации (колодец) находится в собственности и обслуживается ОАО «РЖД». В адрес ОАО «РЖД» направлено уведомление о необходимости передачи колодца в муниципальную собственность для проведения работ по его реконструкции. Вчера на месте глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим встретилась с представителями компании.

До момента завершения всех юридических процедур и фактической передачи объекта силами МБУ «УБДХ» проводятся неотложные работы: осуществляется регулярная откачка воды, скапливающейся на площади, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

В целом площадь Варшавского вокзала ждут значительные изменения, о которых будем вас информировать.

Пресс-служба администрации Гатчинского округа