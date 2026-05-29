Площадь Варшавского вокзала - в фокусе внимания
На текущий момент инженерные коммуникации (колодец) находится в собственности и обслуживается ОАО «РЖД». В адрес ОАО «РЖД» направлено уведомление о необходимости передачи колодца в муниципальную собственность для проведения работ по его реконструкции. Вчера на месте глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим встретилась с представителями компании.
Рубрики: Городская среда
До момента завершения всех юридических процедур и фактической передачи объекта силами МБУ «УБДХ» проводятся неотложные работы: осуществляется регулярная откачка воды, скапливающейся на площади, чтобы не допустить ухудшения ситуации.
В целом площадь Варшавского вокзала ждут значительные изменения, о которых будем вас информировать.
Пресс-служба администрации Гатчинского округа
