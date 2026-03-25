О плотинах и рисках

В Гатчинском округе организована комплексная система защиты от паводков. Она находится в постоянной готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с паводками. Основную защиту составляют гидротехнические сооружения – помимо пяти гидроузлов Оредежского каскада, плотин на реке Ижоре, это еще несколько малых плотин по всему Гатчинскому округу.

Мониторинг ситуации осуществляется круглосуточно через службу ЕДДС, которая поддерживает постоянную связь с обслуживающими организациями. Большинство плотин передано на областной уровень, часть обслуживается компанией «Каскад-Энерго», которая ежедневно проводит их осмотр.

Силы реагирования включают 22 организации, в составе которых 374 человека личного состава, 60 автомобилей, 55 единиц спецтехники, 16 единиц инженерной техники.

Галина Паламарчук поинтересовалась, какие были сделаны выводы по прошлому году, когда во многих населенных пунктах были подтопления. По словам Андрея Чертова, по результатам анализа ситуации половина затопленных участков была расположена в пойме реки. И это река пришла к себе домой, а не наоборот.

- При получении земельных участков на берегу реки все ли собственники осознают последствия своих решений и дальнейших действий? Река рядом – красиво, это радует, но, если люди там строятся – это всегда риск, – отметил он.

Депутаты отметили важность информирования населения о зонах риска подтопления. Как пояснили в комитете по управлению имуществом, при предоставлении земельных участков на территории округа информация о зонах подтопления оформляется документально. В каких-то случаях принимается решение об отказе в разрешении на строительство. Когда постройка дома возможна, собственнику следует принимать специальные решения для строительства с выполнением ряда условий. А перед этим внимательно изучить законодательство и обратиться к профессионалам.

Говоря о возможных подтоплениях, вновь встал вопрос об очистке реки Ижоры в районе Коммунара, что требует немалых средств.

Андрей Чертов проинформировал депутатов и о других вопросах, требующих решения. Один из них - подъезд к гидротехническому сооружению плотине Черная-Парица в деревне Хиндикалово. Плотина предназначена для регулирования стока воды в реке Черная, вода от нее идет в Черново и Парицу. Но по факту технике к плотине не подъехать, есть только тропинка. Переговоры с собственниками соседних полей пока результата не дали.

Депутаты подняли вопрос о плотине в Белогорке, которая передана в собственность частному лицу, владеющему усадьбой. Все пять плотин на Оредеже связаны друг с другом. Заключен ли новым собственником плотины договор с обслуживающей организацией, проводится ли мониторинг контролирующей организацией, особенно в начале паводка? Ответы на эти вопросы депутаты должны получить в ближайшее время.

Татьяна Можаева