Единый день приема граждан и представителей организаций

В этот день для жителей Ленинградской области организован личный прием по вопросам, относящимся к компетенции Федеральной службы судебных приставов:

– в аппарате УФССП России по Ленинградской области (г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80, лит. Б);

– в структурных подразделениях Управления (адреса указаны на официальном сайте территориального органа принудительного исполнения https://r47.fssp.gov.ru/ в разделе «Контакты»).

Должностные лица службы обеспечат адресное решение вопросов всех обратившихся. За дополнительной информацией по участию в мероприятии можно обратиться в отдел организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций Управления по телефону 8 (812) 630-35-30.

На личном приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае обращения от имени третьих лиц —документ, подтверждающий полномочия.

Пресс-служба УФССП России по Ленинградской области