Итоги второго дня ПМЭФ — 2026 для Ленобласти

«На ПМЭФ часто спрашивают: сколько соглашений подписали? Для меня важнее другой вопрос: что изменится после этих подписаний для ленинградцев.

Во второй день форума говорили о новых кварталах, школах, детских садах, дорогах и проектах будущего. Почти 200 миллиардов рублей инвестиций придут в наши города и посёлки.

Технологии и образование: со Сбером запускаем «ИИ-школу», будем внедрять новые цифровые решения в образовании и госуправлении.

Новое производство в Волхове: удобрения, которыми пользуются профессионалы, будут выпускаться в мелкой фасовке.

Социальная политика: договорились с АСИ о внедрении Национальной модели улучшения качества жизни. Мы станем первым регионом, где этот подход будет применяться в полном объёме. А ещё запускаем совместную программу по поддержке семей, рождаемости и народосбережению.

Сохранение исторической памяти: подписали соглашение с «Газпром инвест» — документ направлен на увековечение памяти защитников Отечества и создание благоприятных условий для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Создание и развитие комфортной городской среды: заключили соглашения с компаниями DOGMA, «ССК-СПБ» и «Алгоритм».

Ещё один важный итог дня — новые соглашения и планы сотрудничества с регионами России, а также с Абхазией, Киргизией и Мьянмой»,– отметил Александр Дрозденко.