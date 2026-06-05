Ленобласть и Абхазия: новое соглашение открывает путь к долгосрочному партнёрству

Со стороны Ленинградской области соглашение подписал губернатор Александр Дрозденко, со стороны Республики Абхазия — вице-премьер Джансух Нанба.

«Сегодня сделан очень важный шаг в укреплении дружеских связей, которые уже не первый год связывают Ленинградскую область и Республику Абхазия. Это не просто юридическая формальность, это новая прочная правовая основа для нашего взаимодействия на годы вперёд. В последнее время нам удалось провести несколько важных встреч, выстроить конструктивный диалог и добиться реальных результатов. Теперь наша задача в рамках соглашения — разработать дорожную карту, которая задаст вектор долгосрочного развития нашего партнёрства. Уверен, у нас есть большой потенциал, и прежде всего — в развитии инвестиций со стороны Ленинградской области в туризм на территории Республики Абхазия. У нас хороший опыт в агропромышленном комплексе, мы готовы совместно работать. Хороший опыт в строительстве и реализации инвестиционных проектов. И, конечно, мы будем работать по гуманитарным связям и обменам, в том числе в части образования. Спасибо большое, что мы в рамках форума даём старт этому соглашению и будем двигаться только вперёд», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В ходе встречи главы 47-го региона с президентом Республики Абхазия Бадрой Гунбой обсуждены ключевые направления сотрудничества – АПК, туризм, культура. Следующий шаг совместной работы – заключение дорожной карты для реализации конкретных инициатив.

Основные направления сотрудничества:

· развитие торгово-экономических связей и внешнеэкономической деятельности;

· обмен опытом в образовании, повышение квалификации преподавателей, включая учителей русского языка;

· культурное взаимодействие: гастроли творческих коллективов, участие в фестивалях;

· сотрудничество в сфере здравоохранения;

· взаимодействие в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах, жилищно-коммунальном хозяйстве, социальной защите населения, молодёжной политике.

Новое соглашение призвано перевести сложившиеся побратимские и культурно-гуманитарные связи на уровень системного взаимодействия, открывая перспективы для совместных проектов в экономике, социальной сфере и народной дипломатии.