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За победу на Всероссийском конкурсе поборются 435 проектов благоустройства

Минстрой России завершил прием заявок на XI Всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды 2026 года: подано 435 заявок из 64 субъектов РФ.

Рубрики:  Городская среда

 «Ленинградская область тоже участвует: в конце мая профессионалы отрасли под руководством губернатора региона Александра Дрозденко выбрали 8 проектов. Над каждым команды архитекторов, дизайнеров, проектировщиков вместе с жителями работали около полугода. Главный акцент — на пользу для людей, историческую составляющую, использование долговечных материалов и современные цифровые решения. Представленные регионом проекты — это «Зелёный променад» в Подпорожье, «Городская палитра Волосово», Морской фасад рядом с Выборгским замком, парк Романовка в центре Кингисеппа, набережная реки Вуокса в Приозерске, правый берег реки Коваши в Сосновом Бору, «Берега без границ» в Тельмана и набережная реки Тосна», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев. 

Как подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, за восемь лет проведения конкурса значительно выросла степень участия жителей в проектах благоустройства, повысилось качество архитектурных и планировочных решений. Общая задача — сохранить достигнутый темп и динамику проекта, сделать так, чтобы малые города становились опорой для будущего страны. Благодаря конкурсу в регионах появились сильные проектные команды, профессионально реализовывались, раскрывались молодые, талантливые архитекторы, дизайнеры и урбанисты.

 