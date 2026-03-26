Урок от Следкома в «Высшем пилотаже»

С помощью различных ухищрений злоумышленники подбивают подростков на совершение преступлений экстремистского и террористического характера, в связи с чем разъяснительная работа с детьми приобретает особую важность.

В Гатчинском центре образования «Высший пилотаж» следственный отдел по г. Гатчине Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области организовал профилактическое занятие, посвященное вопросам противодействия терроризму и формирования правовой грамотности среди молодежи.

Следователь Людмила Лунева рассказала школьникам об ответственности за преступления террористической направленности, предусмотренной Уголовным кодексом РФ. Особое внимание было уделено статьям 205 УК РФ – «террористический акт», 205.1 УК РФ – «содействие террористической деятельности», 205.2 – «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» и 207 – «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Следователь подчеркнула, что за ряд особо тяжких преступлений уголовная ответственность наступает уже с 14 лет.

Также в ходе беседы были рассмотрены виды наказаний – от крупных штрафов до длительных сроков лишения свободы. Особое внимание уделили правилам личной безопасности: алгоритмам действий при обнаружении подозрительных предметов, недопустимости распространения противоправной информации в мессенджерах и социальных сетях, а также ответственности за ложные сообщения об угрозе взрыва.

Каждому участнику встречи вручили памятки с номерами экстренных служб и рекомендациями по безопасному поведению.