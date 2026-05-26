Александр Дрозденко — выпускникам: «Мы вас ждём!»

«Сегодня почувствовал себя за партой на уроке. Классная тема — «профориентация». Только вопросы задавали не учителя, а школьники — мне. И отвечал я без шпаргалок. По-честному. Как совмещать учебу, работу и личную жизнь? Почему я когда-то выбрал Аграрный университет? И самый главный взрослый вопрос: как найти работу в родном регионе?

Напротив — выпускники 9 и 11 классов Ленинградской области — отличники, олимпиадники и победители конкурсов. Рассказал, где ждут молодых специалистов, и как регион поддерживает тех, кто только делает первый шаг.

То, в чём нуждаемся больше всего

Строители-монтажники, программисты, сварщики, инженера, логисты, кладовщики, разработчики робототехники — вот где сегодня настоящий спрос. А ещё врачи, учителя и работники социальной сферы.

Отдельно — про будущее

35 % экономического потенциала региона — в промышленности. Мы — лидеры промышленных инвестиций. Настоящим промышленным сердцем станет завод, который строится прямо сейчас в районе порта Усть-Луга. Ещё одно важное направление — производство экологических минеральных удобрений. Технологично, масштабно, надёжно.

Судостроение и портовая деятельность — сфера нашего региона

У Ленинградской области — крупнейшие портовые комплексы. Непрерывный экспорт, международная логистика. Кстати, у нас уже работает 7 образовательно-производственных кластеров в рамках проекта «Профессионалитет. Регион 47». Один из них — «Судостроение».

Профессия, которая не умрёт

Больше 40 % продуктов Северо-Запада производим мы. Чтобы цифры росли, нужны руки в агропромышленном комплексе. Работа с техникой, посевными кампаниями, животноводством — это круглый год, при этом используя современные технологии. Без сезонов простоя и без пауз.

И самое главное, с чего мы начали наш урок: «Ленинградская область вошла в ТОП‑5 по росту зарплат». За этим стоят реальные дела и перспективы .

Поэтому вот мой финальный ответ на самый взрослый вопрос: выбирайте Ленобласть. Работу у нас. Мы вас ждём. Регион в вас нуждается», — отметил Александр Дрозденко.

Мероприятие проводится в рамках профориентационного курса внеурочной деятельности «Россия - мои горизонты», реализуемого для обучающихся в общеобразовательных организациях по инициативе Министерства просвещения Фондом Гуманитарных Проектов и Российским обществом «Знание».