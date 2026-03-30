Сервисом Госуслуг воспользовались уже около 270 тыс. раз. Черновики создали родители каждого пятого потенциального первоклассника из тех регионов, где доступна запись на портале.

Родители детей, имеющих льготы или живущих в 17 пилотных регионах, могут выбрать автоматическую отправку заявления. Также работает таймер обратного отсчёта, на который можно ориентироваться, чтобы самостоятельно отправить заявление в числе первых.

Кто создаёт черновики

— более 91 тыс. черновиков — родители детей, имеющих льготы

— более 132 тыс. черновиков — родители детей, живущих рядом со школами

Почти 50 тыс. черновиков уже стали заявлениями и отправлены в школы.

Регионы, в которых создали больше всего черновиков

— Свердловская область

— Самарская область

— Санкт-Петербург

— Новосибирская область

— Пермский край

Запись ребёнка в 1 класс на Госуслугах доступна во всех регионах России, кроме Москвы, Московской области и Донецкой Народной Республики. До 30 июня будут принимать заявления от детей, имеющих льготы или живущих рядом со школой, с 6 июля по 5 сентября — от всех, но школа будет зачислять, если остались места.