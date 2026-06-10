Приёмка работ в МКД станет понятнее: Минстрой утвердил новые правила

Теперь процедура станет более прозрачной. Управляющая организация должна своевременно подготовить акт выполненных работ и передать его председателю совета дома или членам совета МКД.

Если договором управления не предусмотрены другие сроки, документ оформляется не позднее 30 дней после выполнения работ или оказания услуг либо на ежемесячной основе.

У представителей собственников будет 10 дней, чтобы согласовать акт или направить замечания.

Если ответ не поступит в течение 30 дней после получения документа, акт будет считаться оформленным.

При наличии замечаний потребуется повторное оформление акта в установленном порядке.

Новые правила должны снизить количество споров между управляющими организациями и представителями собственников по вопросам оформления и согласования выполненных работ.

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