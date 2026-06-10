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Фестиваль "Лето.Парк.Кино" откроют Вера Егорова & THE BIG BUDDY BAND

13 июня в 18:00 в Приоратском парке Гатчины на открытии фестиваля «Лето.Парк.Кино.» выступит Вера Егорова & THE BIG BUDDY BAND.

Рубрики:  Культура

В первую киносубботу этого лета в Приоратском парке новый сезон фестиваля кинопоказов под открытым небом откроют музыкальные хулиганы из Санкт-Петербурга, авторский музыкальный проекты певицы и актрисы — Веры Егоровой. В репертуаре – авторские композиции, хиты мировой классики джаза и сокровища французской эстрады.

 Концерт продолжится показом фильма «Первый на олимпе» (режиссёр Артём Михалков, 2025 год, 12+).

 Вход свободный.

Гатчина, Приоратский парк (поляна за школой, ул. Чкалова, д. 2).

Расписание кинопоказов на сайте: https://letoparkkino.ru/