Фестиваль "Лето.Парк.Кино" откроют Вера Егорова & THE BIG BUDDY BAND

Завершилась заявочная кампания третьего сезона всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ. Экспертам предстоит рассмотреть более семи тысяч заявок, 15 из которых направлены представителями Ленинградской области. Лучшие инициативы будут воплощены в жизнь, получив финансирование в размере от 200 тысяч до двух миллионов рублей.