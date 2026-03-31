Биометрия открывает постамат

«Биометрия уже больше года применяется в МФЦ для идентификации граждан - это технология прочно завоевала доверие заявителей и стала очень популярным сервисом. С другой стороны, и использование постаматов в МФЦ давно стало традиционным и доказало на практике свою эффективность. Поэтому мы решили пойти дальше и объединили два технологичных решения в одном и предложили нашим заявителям новый удобный сервис. Теперь безопасность и надежность биометрии работают в одной связке вместе с удобством постаматов», - отметил директор МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов.

Пилот стартовал сегодня в отделе «Бугры» филиала МФЦ «Мурино». Здесь установлен постамат на 49 ячеек, оборудованный биометрическим терминалом для идентификации пользователей. По биометрии в постамате выдаются готовые документы по 291 услуге, в то время как по коду в смс - всего по 75 услугам. Чтобы получить документы, пользователю достаточно посмотреть в камеру биотерминала - ячейка постамата откроется автоматически. При этом, помимо биометрического способа идентификации, в постамате по-прежнему доступен и традиционный способ получения документов - через цифровой код, который отправляется заявителю через чат-бот МФЦ в мессенджере МАХ.

Новый сервис уже сегодня доступен тем заявителям, которые предварительно оформили подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе и выбрали биометрический постамат как способ получения готовых документов. Сдать биометрические данные можно в любом банке или у банковских специалистов непосредственно в офисах МФЦ Ленобласти.

МФЦ Ленинградской области первыми в России применили в работе постаматы для автоматической выдачи готовых документов, а также в конце 2024 года вошли в тройку пилотных МФЦ России, где была применена биометрическая технология для идентификации личности заявителя. Сегодня обслуживание по биометрии, без предъявления паспорта, уже доступно в 15 офисах МФЦ Ленинградской области, в скором времени таких центров госуслуг будет еще больше.