Мелочь – в дело: в Ленинградскую область возвращается «Монетная неделя»

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области к акции уже присоединились около 100 магазинов и банковских офисов. На карте акции монетнаянеделя.рф можно выбрать ближайший банк или супермаркет, уточнить условия и прикинуть сумму с помощью встроенного калькулятора монет.

«Обменять монеты очень просто: находите удобный пункт приема на сайте монетнаянеделя.рф, берете с собой паспорт и монеты – и отправляетесь обменивать. Если вы клиент банка-участника, сумму можно сразу зачислить на счет, предварительно заполнив заявление. Рекомендую заранее рассортировать монеты по номиналам – это существенно ускорит процедуру пересчета на кассе», – комментирует начальник Центра организации наличного денежного обращения и операционного обслуживания Северо-Западного ГУ Банка России Константин Демидов.

Обменять можно монеты Банка России, выпущенные начиная с 1997 года, в том числе поврежденные. Не примут для обмена фрагменты монет, а также монеты, полностью утратившие изображение и опознавательные признаки.

Опыт предыдущих этапов подтверждает востребованность акции: в 2025 году жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области сдали более 4 млн монет на сумму более 17 млн рублей. Число сданных монет выросло на 46%, а сумма увеличилась на 78% по сравнению с результатом 2024 года.

Всего в ходе пяти акций жители страны уже вернули в обращение более 215 млн монет почти на 956 млн рублей.

