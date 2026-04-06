Соглашение Народного фронта и Мультицентра для добрых дел

Цель сотрудничества Мультицентра и Народного фронта - повышение доступности и эффективности медицинской и социальной реабилитации, профессионального обучения и адаптации к мирной жизни ветеранов СВО. У партнёров много планов и идей, направленных на улучшение условий бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации.

Участники мероприятия в присутствии бойцов, проходящих реабилитацию в Мультицентре, в дружеской атмосфере обсудили перспективы сотрудничества. На встрече член регионального штаба Народного фронта, депутат Законодательного собрания Анна Хмелёва вручила подарки и гостинцы для бойцов.

Впереди у наших защитников долгий путь восстановления и адаптации в своей мирной жизни. Опыт, наработанный в Мультицентре и в Народном фронте, несомненно, принесёт пользу нашим боевым землякам.