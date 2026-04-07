Больше 1000 подростков выйдут на работу летом

Основным оператором по трудоустройству несовершеннолетних в Гатчинском округе является Молодежный центр, который в этом году планирует трудоустроить летом 810 человек, а всего за год – 1200. С учетом других работодателей в общей сложности в 2026 году будут трудоустроены 1315 подростков.

Председатель гатчинского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Пименов на аппаратном совещании в администрации Гатчинского округа рассказал о предстоящей работе с детьми и молодежью в летний период, о трудовых бригадах и спортивных мероприятиях.

Основной пик занятости несовершеннолетних традиционно придется на летние каникулы, чтобы как можно больше ребят могли провести время с пользой и заработать на свои нужды. В 2026 году на трудоустройство подростков планируется направить из бюджета округа более 33 млн рублей. Из бюджета Ленинградской области – 15,5 миллионов. Каждый подросток получит зарплату не ниже МРОТ, компенсацию за неиспользованный отпуск и материальную поддержку от Центра занятости населения. В общей сумме это примерно 28 тысяч рублей – при 4-часовом рабочем дне.

В трудовых бригадах ребята обычно занимаются благоустройством и сельскохозяйственными работами, постигают науку ухода за животными, растениями, работают в административных структурах, в архивах, учатся работать с документами. Работа в спортивных учреждениях дает подростку уникальную возможность познакомиться со спортивной индустрией изнутри: ребята осваивают навыки подготовки объектов к соревнованиям, учатся поддерживать инфраструктуру в порядке. В музеях, учреждениях культуры подростки привыкают к бережному обращению с музейными и культурными объектами, занимаются уборкой помещений и помогают экскурсоводам.

Планируется, что в трудоустройстве несовершеннолетних в 2026 году примут участие порядка десятка организаций и предприятий Гатчинского округа. В течение июля и августа десять подростков поработают в ООО «РКС-Энерго», до конца лета примерно три десятка несовершеннолетних будут работать в ООО «Сидак-СП» и в компании «Реклама+». Индивидуальный предприниматель Емельянов А.Н. трудоустроит 25 человек до конца осени.

Учащиеся агроклассов Войсковицкой школы № 1, Большеколпанской и Пламенской школ посвятят один месяц летних каникул работе на сельскохозяйственных предприятиях Гатчинского округа – на птицефабрике «Войсковицы», в АО «Гатчинское», на племзаводах «Пламя» и «Большевик». Ученики профильных медицинских классов Гатчинских школ № 7 и № 9 будут трудиться в Гатчинской клинической межрайонной больнице.

Традиционно на территории Гатчинского округа будет работать губернаторский молодежный отряд. В этом году проект охватит 200 человек и будет действовать в Гатчине, Коммунаре, Тайцах, Терволово, Сиверском, Вырице, Войсковицах и Колпанах. Помимо 4-часового рабочего дня, ребят ждут экскурсии, тренинги, интересные встречи, спортивные мероприятия, а также подготовка к областному фестивалю ГТО. Каждый участник получит форму с логотипом и горячее питание. В рамках исполнения соглашений с комитетом по молодежной политике Ленинградской области из областного бюджета выделены средства в размере свыше 3,4 млн рублей.

В своем выступлении Сергей Пименов поблагодарил глав территориальных управлений за помощь в организации труда подростков. Именно главы теруправлений помогают администрации на местах: предоставляют инвентарь, определяют общественные пространства, где трудовые бригады действительно нужны. И следят за тем, чтобы работа была безопасной.

А кроме того, на летний период гатчинским комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике запланировано 75 физкультурных и спортивных мероприятий. Откроется сезон 31 мая праздником для детей с ОВЗ «Привет, лето!», который пройдет в ФОК «Арена» и в Аэропарке. Также в планах на лето – первенство по футболу в честь Дня защиты детей, семейные фестивали, забеги, эстафеты, праздник в День физкультурника, соревнования «Гатчинская дорожка», традиционный легкоатлетический пробег «Длинные аллеи» и многое другое.

Екатерина Дзюба