До 1 млн рублей — на проекты молодых ленинградцев

«В рамках национального проекта «Молодежь и дети« комитетом разработана новая система поддержки молодежных инициатив, напрямую отвечающая не только запросу молодых людей на реализацию собственных инициатив, но и формированию в молодёжной среде ценности коллективизма. Школьное и молодёжное бюджетирование — это хорошая возможность напрямую влиять на развитие своего населённого пункта и учебных заведений», — отметил Михаил Соколов, председатель комитета по молодёжной политике.

К конкурсному отбору допускаются заявки муниципальных образований, содержащие проекты или мероприятия:

— по обустройству молодёжных пространств, включая общественные пространства, территории для досуга и молодёжные центры;

— по развитию молодёжных центров и объектов социальной инфраструктуры, направленных на вовлечение молодёжи в социокультурную и общественную деятельность;

— по реализации социально значимых инициатив, включая экологические, патриотические, волонтёрские, инклюзивные и образовательные проекты;

— по запуску образовательных и профориентационных программ;

— по реализации цифровых и IT-инициатив, в том числе проектов в сфере цифровой грамотности, программирования, кибербезопасности и искусственного интеллекта;

— по реализации событийных проектов, в том числе культурных, спортивных, социальных.

Как принять участие:

→ инициативные группы (от 6 человек) в возрасте от 14 до 35 лет представляют свой проект в администрацию своего муниципального образования (поселения, города или района),

→ муниципальное образование готовит заявку (от одного МО может быть несколько проектов),

→ затем подаёт документы в комитет по молодёжной политике с 6 по 24 апреля (в электронном виде + бумажный оригинал).

Приём документов по адресу: Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1. Задать свой вопрос можно в комитете по молодёжной политике: 8 (812) 539-40-46, omplo@lenreg.ru

Утвердит результаты и определит победителей отбора региональная экспертная комиссия после открытого голосования на платформе Добро.РФ

Подробнее о конкурсе — на сайте