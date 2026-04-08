Финансовая перезагрузка: план действий при потере работы или резком снижении дохода
Потеря работы, резкое снижение дохода могут застать врасплох. Когда антикризисный сценарий был спланирован заранее (накоплена финансовая подушка безопасности, есть возможность дополнительного заработка), с подобной ситуацией справиться проще. Без финансового резерва эмоциональный шок от увольнения сопровождается шоком финансовым, но это не повод опускать руки и паниковать. Как подготовиться к финансовой перезагрузке в интервью «Газета.ру» рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
Чтобы решить все возникшие трудности, важно выстроить план необходимых действий:
- дайте себе время прийти в себя-сделайте паузу на пару дней. Растерянность, обида, чувство уязвимости нередко мешают мыслить трезво. Эмоциональная нестабильность может сорвать успешный план по трудоустройству, будет мешать на собеседованиях;
- проведите финансовый аудит: размер имеющихся сбережений, финансовых обязательств, есть ли возможность получения быстрого заработка (подработки, монетизации хобби). Это позволит определить временные границы для поиска новых возможностей;
- оптимизируйте свои расходы. Подходите к этому разумно: на хлеб и воду переходить не стоит, но отказ от доставки готовой еды, не слишком необходимых цифровых сервисов по подписке, сокращения расходов на развлечения и урезание ряда других трат позволит удлинить возможности «автономного» самобеспечения;
- если финансовый резерв не велик и есть долговые обязательства, не ждите момента, когда кредиторы «постучат в дверь». Обратитесь в свой банк с запросом о предоставлении кредитных каникул (можно получить «передышку» на срок до 6 месяцев), реструктуризации долга, рассмотрите варианты рефинансирования в других банках. Важно снизить текущую финансовую нагрузку, не дожидаясь негативных последствий неплатежей. Если финансовую стабильность удастся вернуть быстрее, чем планировалось, льготный период кредитования можно прервать досрочно, а удлинившийся срок кредитования сократить частичными досрочными погашениями;
- рассмотрите варианты поддержки от государства, воспользуйтесь доступными мерами социальной помощи: пособием по безработице, помощью в поиске работы, бесплатном обучение и повышении квалификации, оформлении социального контракта, пособий на детей, субсидии на услуги ЖКХ, оформите доступные налоговые вычеты (например, за лечение, занятие фитнесом, страхование жизни или образовательные услуги для детей);
- обратитесь за помощью к близким: если поиск новой работы затянется, лучше заранее знать, можно ли рассчитывать на помощь родственников/друзей. Избегайте кредитования/займов - новые долги могут усугубить и без того сложную финансовую ситуацию;
- при поиске работы следуйте плану, проявляя активность, не паникуйте при отказах, отнеситесь к предложениям о работе взвешенно. Пересмотрите свое резюме, продумайте все возможные варианты своего дальнейшего трудоустройства. Избегайте сомнительных предложений о подработке, предлагаемой в сети (например, поступающие от незнакомцев в мессенджерах или соцсетях) - можно нарваться на мошенников.
В некоторых случаях потеря работы - это дверь в новые возможности. Сложная ситуация может подтолкнуть к тому, о чем давно мечталось, но на что сложно было решиться, чтобы применить свои знания и опыт иначе, пройти переобучение. При самостоятельном поиске работы не отказывайтесь от сторонней помощи – в том числе, предлагаемой центром занятости.
