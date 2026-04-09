Вопрос дня

Вопрос: Что грозит за неуплату административного штрафа, назначенного судебным приставом?

Ответ: В случае если штраф, назначенный должнику судом или должностным лицом ФССП России в рамках своих полномочий, предусмотренных Законом об исполнительном производстве, не оплачен добровольно, cуд вправе, на основании протокола составленного судебным приставом, привлечь должника к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Санкция ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусматривает для нарушителей:

- наложение штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы (но не менее 1 000 рублей);

- либо административный арест на срок до 15 суток;

- либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Кроме того, в целях стимулирования должников к исполнению требований исполнительных документов судебный пристав вправе совершать исполнительные действия и применять меры принудительного исполнения, предусмотренные Законом об исполнительном производстве. В их числе:

- арест денежных средств на банковских счетах;

- обращение взыскания на имущество;

- ограничение права выезда за пределы Российской Федерации;

- удержания из заработной платы и иных доходов;

- иные меры, предусмотренные законодательством.

ГМУ ФССП России рекомендует своевременно исполнять требования судебных приставов и не допускать наступления административной и уголовной ответственности.

Пресс-служба ГМУ ФССП России