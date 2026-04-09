«Одним из ключевых приоритетов в развитии международного сотрудничества являются Индия и страны Юго-Восточной Азии.

Для Ленинградской области это стратегические «хабы» международных логистических цепочек. С учетом крупных инвестпроектов мы нацелены на существенный рост экспорта. По итогам прошлого года мы уже увеличили товарооборот с этим регионом — свыше 1,5 млрд долларов, плюс 40% с Вьетнамом и плюс 50% с Малайзией. Это не сырьё. Это оборудование, товары народного потребления, чай, кофе. Реальные контракты. Реальные рабочие места.

Но экономическими связями взаимодействие не ограничивается. У Ленинградской области большой опыт в культурно-просветительской деятельности. Усадьба Николая Рериха в Изваре — это наш культурный мост; ежегодно к дню рождения великого художника мы проводим фестиваль культуры «Зажигайте сердца».

Благодарю Министерство иностранных дел Российской Федерации и лично Сергея Викторовича Лаврова за оказанное мне доверие возглавить рабочую группу Совета глав субъектов по сотрудничеству с Индией и странами Юго-Восточной Азии.

Наша задача — собрать лучшие практики регионов, выработать общие рекомендации, помочь субъектам выстраивать системные, а не точечные отношения с партнёрами», — подчеркнул Александр Дрозденко.