47 регион – на международных рынках

«Почему это важно для нас? Ленинградская область — традиционно сильный аграрный регион. Животноводство, птицеводство — отрасли, которые без качественной кормовой базы просто не работают. А значит, и компетенции в производстве комбикормов у нас наработаны серьёзные.

Отличный пример экспортных успехов в этой сфере — Тосненский комбикормовый завод. Предприятие неоднократно становилось победителем различных номинаций конкурса «Экспортёр года».

Это результат системной, многолетней работы. Совсем недавно завод открыл для себя новый рынок — Танзанию. Африка, Азия — география поставок расширяется, и это лучшее доказательство конкурентоспособности нашего продукта.

Подписанный протокол с Китаем — это не только история про действующих экспортёров.

Это, в первую очередь, шанс для тех предприятий, которые пока работают исключительно внутри страны и, возможно, даже не рассматривали для себя внешнеэкономическую деятельность. Китай — огромный, платёжеспособный рынок. Зайти туда непросто, но теперь как минимум снят главный барьер — регуляторный.

И здесь я хочу обратиться к руководителям хозяйств и комбикормовых производств Ленинградской области. Не надо бояться нового. У нас в регионе выстроена эффективная система поддержки экспорта. Накоплен обширный опыт: от помощи с оформлением первой экспортной сделки до сопровождения действующих контрактов. Специалисты знают все тонкости, владеют ситуацией по каждому рынку и готовы провести за руку на каждом этапе.

Уверен, что в ближайшие годы мы увидим на карте экспортных поставок Ленинградской области новые страны. И комбикорма займут в этой структуре достойное место. Это будет способствовать реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.