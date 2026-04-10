В Ленинградской области сохраняют дороги

Глава региона поручил проработать механизм возможности взимания платы за движение с перегрузом по региональным дорогам. Эти средства пойдут в дорожный фонд на ремонт и содержание дорог. Также будет проанализирована транспортная нагрузка на дороги и подготовлены предложения для внесения изменений в федеральное законодательство о весогабаритном контроле.

«В области реализуются большие промышленные и жилищные проекты — это плюс для нашей экономики. Но тяжелые машины с карьеров и строек ездят по региональным дорогам и разбивают их. Этого не должно быть. Наша задача — дать бизнесу работать и сохранить дороги для жителей», — подчеркнул Александр Дрозденко.