В Ленинградской области сохраняют дороги

В Ленинградской области разрабатывают новые механизмы для сохранности региональных дорог. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в своем канале по итогам совещания с дорожными, строительными и транспортными компаниями.

Глава региона поручил проработать механизм возможности взимания платы за движение с перегрузом по региональным дорогам. Эти средства пойдут в дорожный фонд на ремонт и содержание дорог. Также будет проанализирована транспортная нагрузка на дороги и подготовлены предложения для внесения изменений в федеральное законодательство о весогабаритном контроле.

«В области реализуются большие промышленные и жилищные проекты — это плюс для нашей экономики. Но тяжелые машины с карьеров и строек ездят по региональным дорогам и разбивают их. Этого не должно быть. Наша задача — дать бизнесу работать и сохранить дороги для жителей», — подчеркнул Александр Дрозденко.