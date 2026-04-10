«Телеграф» откроется в Гатчине

ООО «Дрим Тим» завершает капитальный ремонт на территории бывшей Телефонной станции, а в будущем городского пространства, которое откроется в ноябре 2026 года на улице Володарского, 22Б. Проект получил название «Телеграф».

Название и концепция

Выбор названия продиктован историей места. На протяжении полутора веков здание на Володарского было узлом городской связи: в XIX веке здесь хранились конные экипажи, в начале XX века разместилась городская телефонная станция, затем территорию занимали военные связисты. Имя «Телеграф» закрепляет эту преемственность и переводит её в современный контекст.

В основе идеи названия «Телеграф» стоит не ностальгия по проводам — а идея связи как таковой: между людьми, между прошлым и настоящим, между городом и теми, кто в него приезжает. Эта идея находит свое продолжение и в визуальном исполнении бренда. Фраза «Место встречи. Каждый день» — формулирует роль Телеграфа в городской среде: быть точкой притяжения, где сходятся люди, маршруты и городские сценарии.

Визуальная идентичность

Фирменный стиль разработан в эстетике аналоговых каналов связи: пастельные оттенки состаренной бумаги, вёрстка телеграмм, почтовые печати. В основе типографики — два реконструированных дореволюционных шрифта, воссозданных по верстке журнала «Нива» 1887 года. Фотографии в коммуникациях имитируют технику халфтонной печати — как осознанную работу с визуальной памятью места, а не просто стилизацию.

О проекте

«Телеграф» объединит организации общественного питания, пекарни, кофейни, локальные бренды, офисы компаний, бьюти мастеров, событийные площадки, площадки для маркетов и событий, а также зону отдыха во дворе. Проект ориентирован на гатчинцев, местных предпринимателей, которые ищут живую локацию в центре для своего бизнеса, а также туристов и гостей города.

Открытие пространства запланировано на ноябрь 2026 года.

Фото предоставлено куратором проекта