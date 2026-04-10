В Гатчине проходит региональный этап чемпионата высоких технологий

В этом году региональный этап чемпионата проходит на площадках Гатчинского государственного университета с 6 по 10 апреля по трем компетенциям: специалист по организации питания на транспорте, специалист по интеллектуальным транспортным системам (ИТС) и техник-технолог аддитивного производства в транспортной инженерии.

- Такой выбор компетенций позволит в будущем подготовить специалистов, способных трудиться в высокотехнологичных отраслях на благо научно-технического развития нашей страны, - уверен врио ректора Гатчинского университета Николай Емельянов.

Задания были актуальными. Так, к примеру, техники-технологи аддитивного производства должны были оптимизировать и распечатать модель дрона вертикального полета.

Чемпионат высоких технологий – это не только состязания. В рамках профориентационной программы для школьников Ленинградской области были организованы увлекательные экскурсии на площадки конкурса. Для юных гостей – это уникальная возможность «потрогать» профессию будущего и определиться, куда двигаться дальше.

Победитель регионального этапа чемпионата высоких технологий попадет на следующий межрегиональный этап. А все призеры регионального этапа смогут получить место на стажировке у партнеров чемпионата.

Что было самым трудным для ребят? Как в итоге справились конкурсанты с заданием? На каком производстве смогут применить полученные знания? Кто стал победителем? В ближайшем номере газеты «Гатчинская правда» расскажут эксперты и участники чемпионата высоких технологий Ленинградской области - 2026.

Татьяна Можаева