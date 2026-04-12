И авиация, и космос в одном музее

Экспозиция под открытым небом

В микрорайоне Аэродром на территории музея истории военной авиации гостей встречает бюст Валерия Чкалова. За ним – история российской авиации: поле самолетов разных лет в разной степени сохранности.

- Мы получили уникальные аппараты. В ближайших планах привезти и другие исторические самолеты, – делится новостями генеральный директор музея Геннадий Анатольевич Панев. – Сейчас идет обсуждение договора о приобретении самолета Су-24. Такие летали в Сиверском.

У нового ангара появилась площадка, мощеная тротуарной плиткой – 484 квадратных метров. Геннадий Анатольевич с гордостью отмечает, что с разрешения администрации округа здесь использована плитка, которую демонтировали на улице Соборной и на площади Богданова. И это не единственный пример вторичного использования строительных материалов. Когда в команде есть хорошие мастера, всё идет в дело.

- Элементы кровельной системы демонтированы во время ремонта крыши лицея № 3 на Хохловом поле. Мы помогли их вывезти, освободив школьную территорию к началу занятий. Сделаем из деревянных частей временный технический навес, куда сложим строительные материалы для возведения музейных построек, туда же уберем экспонаты, которые не должны находиться под снегом и дождем. Это позволит освободить помещения первого ангара и начать его реконструкцию. Часть досок уйдет на строительство балкона в новом павильоне, что позволит рассматривать экспонаты сверху. Есть и другие идеи по использованию нового павильона, но об этом расскажу позже, – интригует Геннадий Анатольевич.

Отдельно выделена площадка, где формируется экспозиция военного аэродрома. Здесь будут представлены самолеты времен Великой Отечественной

войны, полуторки для снабжения и обслуживания самолетов, зенитка и прожекторная установка, вышка наружного наблюдения, выносной командный пункт. Рядом спрятана в холме землянка личного состава с кухней, узлом связи и полевым авиационным госпиталем. Как показано в известном советском фильме «В бой идут одни старики».

Космос рядом

По проекту в новом просторном ангаре должна была разместиться авиационная техника до 1917 года. Но пришла космическая тема. Теперь внутри развернется выставка не только дореволюционных самолетов и макетов, которые уже снимались в кино, но и космических аппаратов.

- Концепция меняется временно, – поясняет Геннадий Анатольевич. – Когда для космоса будет построен отдельный купольный павильон, космические экспонаты уйдут туда. Рядом разместятся три ракетоносителя. А здесь мы вернемся к первоначальному замыслу: расширим тему авиации до 1917 года.

Создавая музей, Геннадий Анатольевич твердо стоял на том, что у него будет история военной авиации – и точка. Но неожиданно, как признался основатель музея, руководством региона и округа было принято решение о развитии темы космоса на гатчинской земле.

- Сначала это звучало для меня как нонсенс. А когда я глубже погрузился в тему, подружился с семьей Германа Степановича Титова, познакомился с летчиком-космонавтом Сергеем Константиновичем Крикалёвым, с людьми, работающими в Горелово, которые делали луноход (а многие из них живут в Гатчинском округе), я понял – мы просто обречены развивать тему космоса. Это и производство космического питания на Гатчинском молочном заводе, и испытание системы посадки «Буран» в Сиверском… – рассказ Геннадия Панева прервал телефонный звонок из Архангельска. Речь шла о передаче музею архива и библиотеки Евгения Федоровича Колтового. Около сорока лет он изучал тему космоса, в частности занимался историей ракетной и ракетно-космической техники. Помимо книг, в музей будет передана переписка Евгения Федоровича с учеными и историками, диссертации и другие документы.

Книг по теме авиации и космоса в музее уже много. Геннадий Панев готов выделить под библиотеку отдельное помещение и организовать индивидуальный доступ.

По всем фронтам

В музее работа кипит на всех участках: в основном здании и вокруг него, в исторических и новом ангарах.

Полным ходом идет реставрация штурмовика Ил-2. У команды московских специалистов это уже пятый отреставрированный самолет данного типа.

Как пояснил Геннадий Панев, от самолета сохранился только бронекорпус. Все остальные части, кроме мотора и шасси, были деревянными. На сбитом самолете, в земле, через несколько десятилетий дерево сгнило. Сейчас москвичи, с которыми Геннадий Анатольевич давно сотрудничает, восстанавливают самолет в металлическом виде. Такие самолеты с алюминиевой обшивкой стали выпускать у нас только в конце войны, и такое исполнение его сейчас позволит самолету-памятнику стоять на улице ближайшие 50 лет.

- Работы по самолету Ил-2 начались в январе этого года. А сегодня вы уже видите самолет, который обрел крылья, фюзеляж, хвостовое оперение. Так быстро его никто не делал. Обычно на это уходит несколько лет. Это уникальный случай. В настоящее время в нашей стране это единственный проект по воссозданию самолета Ил-2 на памятник. Почему так сошлись звезды в Гатчине? Во-первых, есть человек, которому на месте не сидится – энтузиаст, и он хочет иметь интересный самолет в качестве экспоната своего музея. Во-вторых, эти самолеты были самыми массовыми боевыми самолетами в истории. К тому же бронекорпус найдет на гатчинской земле – за Вырой. Вот звезды и сошлись. Как сделаем «выкат» (первая выкатка самолета из ангара), начнется следующий этап. Во многом он зависит от того, когда будут найдены необходимые детали. Постепенно выставочный экспонат дорастет до более высокого процента оригинальных деталей, – отмечает руководитель проекта создания памятника Ил-2 Олег Лейко.

«Мы обречены на сотрудничество»

Одновременно развиваются и другие музейные направления. В выходные аншлаг на симуляторах. Зона для фотосессий рядом с Сикорским в окружении бытовых предметов, связанных с летной историей страны, также пользуется большой популярностью у экскурсантов.

Со временем будет восстановлена уже переданная из Академии Можайского аппаратура центра управления полетами ракет, чтобы экскурсанты могли нажимать на реальные кнопки, которые запускали настоящие ракеты.

Геннадий Анатольевич показал, как сотрудники «колдуют» над расширением экспозиции. В руках музейщиков привлекающий внимание экспонат – вытяжной парашют, напоминающий абажур. Такой применялся в старых ранцевых парашютах. В витринах – подарки от известных людей, летчиков и космонавтов, автографы мамы Юрия Гагарина и первых космонавтов, экспонаты времен Великой Отечественной войны, различные ракеты, кресла летчиков, гироскоп… За каждым предметом история, которой охотно делится основатель музея.

- Экспонат, которым мы гордимся, получили буквально на прошлой неделе. Это натуральные (не бутафорские!) тюбики космического питания. Даже колпачки у них привязаны, чтобы в невесомости не улетели. Питание в тюбиках было в основном до 1985 года, – поясняет руководитель музея. А рядом лежат пакеты с сублимированными

(обезвоженными) молочными продуктами, которое делали на Гатчинском молочном заводе.

Геннадий Анатольевич демонстрирует советскую военную форму, переданную из Гатчинского государственного университета. Музей боевой славы, который базировался в образовательном учреждении, давно перестал существовать. Экспонаты хранились в подвале, часть из них удалось спасти – и они теперь выставлены в Музее истории военной авиации.

Интерес представляет натуральная 1915 года амуниция французского и немецкого летчиков – неубиваемые ботинки с металлическими носами, брюки из плотного и очень тяжелого материала.

- Хотим сделать экспозицию авиационных костюмов разных стран дореволюционного периода, – рассказывает Геннадий Панев. – У нас закуплено 14 комплектов стекол для шкафов, чтобы сделать 14 экспозиций. Надеемся на сотрудничество со всеми, кому интересна эта тема, кто готов поддержать музей. Обращаемся к гатчинским мастерам с просьбой сделать костюм русского летчика – это может быть курсовой или дипломной работой студентов.

А еще Геннадий Анатольевич ищет специалистов, чтобы сделать несколько исторических панорам. В первую очередь – панораму «Пролет самолета «Илья Муромец» над Гатчинским аэродромом» и «Бой над Гатчинским

аэродромом», а также панорамы эпизодов других известных боев.

Уверены, у Геннадия Анатольевича всё получится: кто ищет – тот всегда найдет!

Татьяна Можаева