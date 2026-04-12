О традициях светлого праздника Пасхи рассказывает Президентская библиотека

«Сегодня вся вселенная, как одно семейство, собравшееся для одного занятия, оставив дела обыкновенные, как бы по данному знаку, обращается к молитве. Нет сегодня путников на дорогах; не видно мореплавателей на море; земледелец, оставив плуг и заступь, украсился праздничною одеждою; корчемницы стоят пустыми, исчезли шумные сборища, как исчезает зима с появлением весны; беспокойства, смятения и бури житейские сменились тишиною праздника». Эти слова о великом празднике Пасхи, сказанные св. Григорием Нисским, христианским богословом и философом IV века, приводятся в издании «Страстная седмица: (Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда, Великий четверток, Великий пяток, Великая суббота) и Пасха» (1910), размещённом на портале Президентской библиотеки.

«Праздник Воскресения Христова называется Пасхою (от еврейского pesach, что значит проходить мимо), по имени ветхозаветного праздника, установленного в память избавления Евреев из египетского рабства. Сообразно с воспоминаемым в этот праздник событием воскресения Христова, наименование Пасха в Церкви христианской получило особый смысл и стало обозначать прехождение от смерти к жизни, от земли к небу», – рассказывается в издании.

В первые века христианства Пасху отмечали не везде в одно и то же время. «На востоке, в малоазийских церквях, праздновали ее в 14-й день весеннего месяца, в какой бы день седмицы ни приходилось это число. А западные христиане… совершали ее в первый воскресный день после весеннего полнолуния. Два различные обычая существовали до 1 Вселен. Собора (325 г.), на котором состоялось постановление праздновать Пасху повсеместно в первое воскресенье Пасхального полнолуния, чтобы Пасха христианская всегда праздновалась после иудейской», – говорится в уже упомянутой книге «Страстная Седмица и Пасха».

В представленных на портале Президентской библиотеки книгах, которые посвящены пасхальным празднествам, можно найти и историю возникновения некоторых традиций. Так, издание «Двунадесятые праздники Православной церкви или „Цветник церковного сада“» (1892) рассказывает о крестном ходе, совершаемом в ночь на воскресенье: «Идут к востоку вокруг храма и доходят до запада, где и останавливаются в притворе храма. Здесь, – от лица священнослужащих, в первый раз оглашается слух молящихся сладкозвучною песнею, – „Христос воскресе“. В окружающей природе, в это время, царит еще глубокая ночная тьма… Так жёны Мироносицы в первый день недели (день Воскресения Христова) очень рано, когда еще было „темно“, с приготовленными ароматами приходили ко гробу своего Учителя Христа Иисуса и здесь слух их огласился радостным приветствием Ангельским: „Христос воскресе“».

Как отмечается в книге «Страстная Седмица и Пасха», пасхальное приветствие, которым обмениваются в этот день люди, напоминает «состояние Апостолов, в котором они, когда внезапно пронеслась весть о воскресении Христовом, с изумлением и радостным восторгом спрашивали один у другого: „Христос воскресе!“ и отвечали один другому: „Во истину воскресе!“… Взаимное лобзание есть выражение любви и примирения друг с другом, в память всеобщего прощения и примирения нашего с Богом, смертию и воскресением Иисуса Христа».

Предание об истоках еще одной пасхальной традиции приводится в книге «О начале обыкновения употреблять красные яйца во время Пасхи» (1826). По вознесении Спасителя нашего на небо, святая равноапостольная Мария Магдалина, придя в Рим для проповеди Евангелия, предстала перед императором Тиберием, поднесла ему красное яйцо и со словами «Христос воскрес» начала свою проповедь. Тиберий, в первый раз услышав от нее о казни Иисуса, «позвал Понтия Пилата к суду. Первенствующие христиане, зная по слуху предание об сём простосердечном приношении Святой Магдалины начали ему подражать оному, и при воспоминании Воскресения Христова дарили друг другу красные яйца. Обыкновение сие мало по малу сделалось всеобщим, так что наконец Православная Церковь присоединила оное к священным обрядам, совершаемым при годичном праздновании Пасхи. Сей обряд… показывает христианское простосердечие и служит знаком общей Христианской радости при торжественном воспоминании победы над смертию, приобретённом крестною смертью Спасителя и открывшейся в Его славном Воскресении».

Каждый год Пасха празднуется в разные весенние дни, но она никогда не бывает раньше 22 марта и позже 8 мая. О том, как рассчитывается этот день, рассказывается, например, в книге «Русская ручная пасхалия» (1836) священника Ивана Скворцова и в специальном издании «Легчайшее руководство для узнания, в каждом из прошедших и будущих годов, числ Пасхи Христовой и переходящих Праздников и Постов…» (1842).

Информация о празднике Пасхи представлена в фонде Президентской библиотеки не только в раритетных изданиях XIX – начала XX века. Здесь также можно найти оцифрованные красочные открытки из разных стран, редкие кадры кинохроники, посвящённые празднованию Христова Воскресения, и другие интересные материалы.