О традициях светлого праздника Пасхи рассказывает Президентская библиотека
12 апреля 2026 года весь православный мир отмечает Пасху, самый важный христианский праздник.
«Сегодня вся вселенная, как одно семейство, собравшееся для одного занятия, оставив дела обыкновенные, как бы по данному знаку, обращается к молитве. Нет сегодня путников на дорогах; не видно мореплавателей на море; земледелец, оставив плуг и заступь, украсился праздничною одеждою; корчемницы стоят пустыми, исчезли шумные сборища, как исчезает зима с появлением весны; беспокойства, смятения и бури житейские сменились тишиною праздника». Эти слова о великом празднике Пасхи, сказанные св. Григорием Нисским, христианским богословом и философом IV века, приводятся в издании «Страстная седмица: (Великий понедельник, Великий вторник, Великая среда, Великий четверток, Великий пяток, Великая суббота) и Пасха» (1910), размещённом на портале Президентской библиотеки.
«Праздник Воскресения Христова называется Пасхою (от еврейского pesach, что значит проходить мимо), по имени ветхозаветного праздника, установленного в память избавления Евреев из египетского рабства. Сообразно с воспоминаемым в этот праздник событием воскресения Христова, наименование Пасха в Церкви христианской получило особый смысл и стало обозначать прехождение от смерти к жизни, от земли к небу», – рассказывается в издании.
В первые века христианства Пасху отмечали не везде в одно и то же время. «На востоке, в малоазийских церквях, праздновали ее в 14-й день весеннего месяца, в какой бы день седмицы ни приходилось это число. А западные христиане… совершали ее в первый воскресный день после весеннего полнолуния. Два различные обычая существовали до 1 Вселен. Собора (325 г.), на котором состоялось постановление праздновать Пасху повсеместно в первое воскресенье Пасхального полнолуния, чтобы Пасха христианская всегда праздновалась после иудейской», – говорится в уже упомянутой книге «Страстная Седмица и Пасха».
В представленных на портале Президентской библиотеки книгах, которые посвящены пасхальным празднествам, можно найти и историю возникновения некоторых традиций. Так, издание «Двунадесятые праздники Православной церкви или „Цветник церковного сада“» (1892) рассказывает о крестном ходе, совершаемом в ночь на воскресенье: «Идут к востоку вокруг храма и доходят до запада, где и останавливаются в притворе храма. Здесь, – от лица священнослужащих, в первый раз оглашается слух молящихся сладкозвучною песнею, – „Христос воскресе“. В окружающей природе, в это время, царит еще глубокая ночная тьма… Так жёны Мироносицы в первый день недели (день Воскресения Христова) очень рано, когда еще было „темно“, с приготовленными ароматами приходили ко гробу своего Учителя Христа Иисуса и здесь слух их огласился радостным приветствием Ангельским: „Христос воскресе“».
Как отмечается в книге «Страстная Седмица и Пасха», пасхальное приветствие, которым обмениваются в этот день люди, напоминает «состояние Апостолов, в котором они, когда внезапно пронеслась весть о воскресении Христовом, с изумлением и радостным восторгом спрашивали один у другого: „Христос воскресе!“ и отвечали один другому: „Во истину воскресе!“… Взаимное лобзание есть выражение любви и примирения друг с другом, в память всеобщего прощения и примирения нашего с Богом, смертию и воскресением Иисуса Христа».
Предание об истоках еще одной пасхальной традиции приводится в книге «О начале обыкновения употреблять красные яйца во время Пасхи» (1826). По вознесении Спасителя нашего на небо, святая равноапостольная Мария Магдалина, придя в Рим для проповеди Евангелия, предстала перед императором Тиберием, поднесла ему красное яйцо и со словами «Христос воскрес» начала свою проповедь. Тиберий, в первый раз услышав от нее о казни Иисуса, «позвал Понтия Пилата к суду. Первенствующие христиане, зная по слуху предание об сём простосердечном приношении Святой Магдалины начали ему подражать оному, и при воспоминании Воскресения Христова дарили друг другу красные яйца. Обыкновение сие мало по малу сделалось всеобщим, так что наконец Православная Церковь присоединила оное к священным обрядам, совершаемым при годичном праздновании Пасхи. Сей обряд… показывает христианское простосердечие и служит знаком общей Христианской радости при торжественном воспоминании победы над смертию, приобретённом крестною смертью Спасителя и открывшейся в Его славном Воскресении».
Каждый год Пасха празднуется в разные весенние дни, но она никогда не бывает раньше 22 марта и позже 8 мая. О том, как рассчитывается этот день, рассказывается, например, в книге «Русская ручная пасхалия» (1836) священника Ивана Скворцова и в специальном издании «Легчайшее руководство для узнания, в каждом из прошедших и будущих годов, числ Пасхи Христовой и переходящих Праздников и Постов…» (1842).
Информация о празднике Пасхи представлена в фонде Президентской библиотеки не только в раритетных изданиях XIX – начала XX века. Здесь также можно найти оцифрованные красочные открытки из разных стран, редкие кадры кинохроники, посвящённые празднованию Христова Воскресения, и другие интересные материалы.