Новый Свет – посёлок с интересной историей. Часть 2

Там, где проходили сражения

Здесь в 1941 году ленинградские ополченцы стойко удерживали врага в течение почти двадцати дней. Селения переходили из рук в руки по нескольку раз.

Об одном таком событии, когда противник прорвал оборону на правом фланге в районе деревни Пижма, вспоминал полковник в отставке Федор Филиппович Казначеев, бывший комиссар 267-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, сформированного из ополченцев Куйбышевского района г. Ленинграда в самом начале войны:

«В прорыв было введено около 100 фашистов, переодетых в русские шинели. Это ввело в заблуждение наших бойцов. Враг захватил деревню Замостье – опорный пункт 267 ОПАБ. Командир опорного пункта Куренков погиб. Оставлять врагу Замостье, находящееся в нашем тылу, мы не могли, и ночью группа в составе 16 человек с ручными пулеметами и несколькими ракетницами провела контрнаступление на Замостье. Фашисты в панике бежали. Мы захватили многочисленные трофеи, в том числе 8 грузовых автомашин, минометы, боеприпасы».

В приказе по 267-му ОПАБ от 9 сентября 1941 года указывается дата этого боя у деревни Малое Замостье – 6 сентября. Здесь же сообщается о героизме группы разведчиков под командованием политрука А.С. Григорина, который «… правильно оценил обстановку и стремительным броском атаковал противника, занявшим Малое Замостье, не дав ему опомниться, несмотря на численное превосходство противника, обратил его в паническое бегство». Все разведчики были представлены к наградам, но получить их не успели: они пали смертью храбрых 13 сентября 1941 года, прикрывая отход наших

войск из Гатчины. Схваченный фашистами Григорин был казнен на городской рыночной площади.

Среди Куйбышевских ополченцев здесь также стойко держали оборону рабочие и служащие завода киноаппаратуры «КИНАП», оптико-механического завода «Прогресс» (ныне – АО «ЛОМО») и других ленинградских предприятий.

Ветеран 267-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона Николай Архипович Прохоров в своей книге воспоминаний «В суровый час» (1981 г.) рассказывал: «Жарким был бой, разгоревшийся на стыке второй и четвертых рот у деревень Коргузи и Малое Замостье. Пулеметный взвод и орудие четвертой роты приняли на себя удар противника, в 10-12 раз превосходящего по численности ополченцев. Наши бойцы не дрогнули. Они отразили подряд пять вражеских атак. Но после шестой атаки Малое Замостье оказалось в руках противника.

Заняв деревню, фашисты получили возможность выйти на линию железной дороги Гатчина – Тосно. Чтобы не допустить этого, командир четвертой роты Трофимчук повел бойцов в контр-атаку. Гитлеровцы, несмотря на свое численное превосходство, не устояли перед решительным натиском ополченцев и были отброшены от железнодорожной насыпи. Однако отбить Малое Замостье не удалось». 10 сентября сюда ворвались захватчики.

В результате боевых действий и последующего периода немецко-фашистской оккупации многие селения были уничтожены, а колхозное имущество разграблено. Например, в Малом Замостье из 48 домов осталось всего 14 домов. Местное население было полностью насильственно депортировано оккупантами в Финляндию.

В январе 1944 года, во время героических сражений за освобождение Гатчины, в ее окрестностях развернулась масштабная наступательная операция. Особенно отличились в сражениях бойцы разведывательной роты 191-го стрелкового полка 201-й стрелковой дивизии, которые первыми ворвались в деревню Малое Замостье, захватили немецкий штаб с секретной частью и знаменем. При этом оказавшийся в ловушке командир вражеской части застрелился. Минуя оборонительные укрепления врага, в район северо-восточных предместий Гатчины прорвались подразделения 92-го стрелкового полка этой дивизии. Об этом сообщается в «Журнале боевых действий» 201-й СД:

«20 января 1944 года подразделения 92-го стрелкового полка вышли к посту железной дороги Гатчина – Владимирская у села Большое Замостье. Высокая насыпь была превращена противником в линию обороны. Старший лейтенант М. Миронов со своей ротой в ночной атаке сбил немцев с насыпи. Миронов был ранен осколками мины в обе ноги, но в течение 15 часов до подхода основных сил полка рота удерживала захваченные позиции, уничтожив 240 гитлеровцев».

В память о военных событиях и о погибших в этих местах бойцов народного ополчения при въезде в поселок Новый Свет со стороны Гатчины в 1983 году создан мемориал «Звезда». На бывшей линии обороны Красногвардейского укрепрайона сохранились доты.

Как был создан совхоз «Новый Свет»

В послевоенный период колхозную жизнь пришлось возрождать заново. В опустившие деревни приехали переселенцы из других мест.

Одним из первых в 1946 году был восстановлен колхоз «Большое Замостье» Колпанского сельского совета. Было решено создать в этих местах несколько подсобных хозяйств различных предприятий: Ленинградского мотороремонтного завода, Гатчинского отделения торфрабснаба, Ленинградского металлического завода имени И.Е. Котлякова и других. Постановлением Совета Министров СССР № 2498 от 17 июня 1949 года местные колхозы, а также пять подсобных хозяйств, находившихся в окрестных деревнях, вошли в состав созданного совхоза «Новый Свет» (директор – Николай Николаевич Митрофанов). Еще спустя пять лет «Новый Свет» объединился с экономически слабыми сельхозартелями «Красная долина» в деревне Пижма и «Пустошка» в одноименной деревне. Центральная усадьба передового совхоза находилась в деревне Большое Замостье.

С этого времени был взят курс на развитие свиноводства как основного вида деятельности хозяйства. Кроме того, здесь выращивался картофель и овощные культуры. Были возведены большая свиноводческая ферма и другие производственные службы.

«В совхозе «Новый Свет» уделяется большое внимание строительству жилого фонда для работников совхоза, – рассказывала в мае 1955 года газета «Гатчинская правда». – Здесь недавно были сданы в эксплуатацию несколько новых деревянных жилых домов, в которых справили свое новоселье свинарка тов. Сергеева, звеньевой тов. Ермаков, кузнец тов. Гребнев, семья рабочих Севастьяновых. Сейчас на территории совхоза начато строительство нового каменного двухэтажного жилого дома. Он будет состоять из восьми двухкомнатных квартир с кухнями и другими коммунальными удобствами.

На днях в совхозе закончено строительство двухсот домиков для лагерного содержания свиноматок с приплодом. Каждый из этих домиков занимает площадь 4 квадратных метра…»

В это время в хозяйстве имелось 14 тракторов. На одном из них трудился ударник коммунистического труда, депутат Гатчинского районного совета И.Д. Поляков. Хорошо работали старший агроном совхоза В. Никифоров, звеньевые свиноводческого хозяйства А. Саволайнен, М. Емельянова, П. Лысенкова, бригадир тракторной бригады В. Вересов, комбайнер А. Ковру, комсомольцы Анна Мамышева и Зинаида Пименова. Хозяйством руководил А. Печенкин, а с конца 1950-х годов – Ф. Петров. Благодаря сложившимся производственным контактам совхоза с Северо-Западным научно-исследовательским институтом сельского хозяйства «Белогорка» был разработан план совместной деятельности по практическому внедрению в производство достижений науки. Это способствовало появлению на полях совхоза основной силосной культуры – кукурузы. В 1960 году «Новый Свет» увеличил свою площадь за счет присоединения земель соседнего колхоза «Новая жизнь» (деревня Ковшово). Общая площадь совхоза составила 6823 гектара земли.

В 1960 году группа передовиков стала участниками Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Главный агроном Александр Антонович Федотов и главный зоотехник Николай Михайлович Николаенко, помимо Больших серебряных медалей, были премированы коврами, а звеньевые Анна Егоровна Кузьмина и Вера Марковна Григорьева вместе с Большими бронзовыми медалями получили настенные часы. За успешное выполнение социалистических обязательств в 1962 году совхоз «Новый Свет» был премирован автомобилем.

Заново после войны отстраивались соседние деревни. В Малом Замостье к 1960 году количество домов увеличилось до 42. Здесь имелся продовольственный магазин. На окраине деревни были возведены свиноводческая ферма, зернохранилище и водонапорная башня. С 1959 года из состава Колпанского сельского совета Большое и Малое Замостье, Коргузи были присоединены к Воскресенскому сельсовету.

От фермы до мясного гиганта

Постановлением Совета Министров РСФСР от 18 сентября 1964 года на территории совхоза «Новый Свет» было принято решение о строительстве крупнейшего в Советском Союзе экспериментального свинооткормочного комбината на 15 тысяч свиней в год (впоследствии эта цифра увеличилась в разы). Он должен был специализироваться на производстве свиноматок и получении племенного молодняка.

Основные работы по возведению комбината и жилого поселка начались в 1966 году. Строительная площадка развернулась на 133 гектарах земли, один за другим появлялись здесь различные сельскохозяйственный объекты.

«В деревне Замостье полным ходом ведется строительство первого в стране откормочного комбината, в котором одновременно будет содержаться 50 000 свиней, – сообщала в ноябре 1967 года газета «Гатчинская правда». – Промышленный откорм свиней при комплексной механизации и автоматизации основных технологических процессов приготовления кормов и их раздачи позволит получить дешевое мясо…»

В 1969 году здесь была возведена самая мощная в районе автотрансформаторная подстанция напряжением на 330 киловатт-вольт.

Пока продолжалось строительство комбината, с хорошими показателями работал совхоз «Новый Свет». Среди передовиков производства чаще других в районной газете рассказывалось о знатной свинарке, участнице Выставки достижений народного хозяйства в Москве (1965 г.) Александре Ильиничне Алексеевой, в 1966 году награжденной орденом «Знак Почета». Отлично трудились главный инженер совхоза Николай Александрович Каменский и главный экономист Виктор Алексеевич Яковлев, свинарки Мария Михайловна Андреева и Мария Петровна Шперл, молодые механизаторы Павел Клочков и Анатолий Заводов.

«Хорошими трудовыми делами встречают Пленум ЦК КПСС труженики совхоза, – сообщала в передовой заметке «Успехи радуют» в феврале 1964 года районная газета. – Они организовали образцовый уход за свиньями и получили высокие привесы. Первенство в соревновании удерживают передовые свинарки: А. Алексеева, М. Шперл,

А. Иванова, Г. Чарышева…»

В 1965 году в Большом Замостье проживало 288 человек. Большое внимание уделялось культурно-просветительной и спортивной работе. В 1967 году был построен новый клуб на 150 мест с оборудованной стационарной киноустановкой. Здесь же было выделено помещение для библиотеки, ранее располагавшейся при Красном уголке совхозной конторы. Заведующая библиотекой Мария Алексеевна Ларионова (1968–1975 гг.) обслуживала несколько отделений совхоза, часто выезжала с книгами на поля и фермы.

В 1969 году свинооткормочный комбинат вступил в строй, а его первым директором был назначен Владимир Наумович Бахрах. Началась новая страница в истории этих мест. В 1971 году здесь на шестнадцати фермах содержалось 30 000 свиней, а на 1 января 1974 года в хозяйстве было 59988 голов свиней (в том числе основных свиноматок – 550 голов).

«1500 тонн мяса сдали государству в январе животноводы комбината «Новый Свет», – сообщала в феврале 1973 года газета «Гатчинская правда». – Отлично сработал в первом месяце третьего решающего года пятилетки коллектив цеха откорма, который возглавляет Иван Иванович Павлов. Свиноводы этого производственного участка получили среднесуточный привес, превышающий 600 граммов…»

В 1974 году комбинат сдал государству 12,9 тысяч тонн мяса. К 1975 году это было крупнейшее предприятие такого рода в Европе. Кроме основного производства, при комбинате находилось множество вспомогательных объектов: компрессорная станция мощностью 15000 кубометров воздуха в сутки, необходимая для подачи кормов; котельная; санитарная часть; бойня; очистные сооружения; фабрика компостов. К комбинату была проведена железнодорожная ветка для доставки кормов и других необходимых материалов. В середине 1970-х годов на комбинате и его подразделениях трудилось более двух тысяч человек.

С 1973 года «Новый Свет» удерживал звание лучшего свинооткормочного комбината в Ленинградской области, неоднократно становился участником Выставок достижения народного хозяйства в Москве, награждался переходящим Красным Знаменем Ленинградского областного совета депутатов трудящихся и президиума Ленинградского областного Совета профессиональных союзов.

Андрей Бурлаков

Продолжение следует