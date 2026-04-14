«К звездам я прикасаюсь мечтами»

Такие встречи со школьниками, посвященные Дню космонавтики, проводятся в музее уже больше 20 лет. Цель игры – повышение интереса молодежи к теме космоса и авиации, начальная профориентация школьников и привлечение их внимания к востребованным профессиям в сфере двигателестроения.

В этом году участниками встречи знатоков стали команды семи гатчинских школ - №№2, 4, 7, 9, 11, №12 и Центра образования «Высший пилотаж». Ее организовали волонтеры подростково-молодежного клуба «Гатчина» Молодежного центра Гатчинского округа и специалисты «ОДК-Сервис».

Представители предприятия и почетные гости поздравили ребят с Днем космонавтики и пожелали удачи в игре. С приветственным словом выступили начальник отдела организационной подготовки производства Евгений Мельник, генеральный директор Гатчинского музея истории военной авиации Геннадий Панев, заслуженный летчик Российской Федерации Николай Калинин, инженер наземного оборудования и экс-заместитель филиала НИИ им. С.А. Лавочкина на Байконуре Константин Курский.

Учащиеся 7-8-х классов, придумав название команд, девизы и эмблемы, отправились в увлекательное путешествие. Командам предстояло пройти семь «космических станций». На каждой станции школьников ждали задания на космическую тему.

Игра объединила в себе элементы науки, техники и истории гатчинской земли. Школьники проявили свои знания и смекалку, разгадывая кроссворды, помогая «пристыковаться» с закрытыми глазами, вспоминая памятные даты и собирая портреты великих космонавтов.

Завершилась космическая игра торжественной церемонией: все команды были награждены дипломами и памятными подарками.

Татьяна Можаева