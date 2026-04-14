Как в 47 регионе воспитывают патриотов

На базе детского лагеря «Маяк» в Вырице 10 и 11 апреля прошел II Ленинградский областной командный фестиваль-конкурс для педагогов начальной школы и их учеников «Воспитать патриота». По результатам отборочного тура, на который заявились 36 команд из разных муниципальных образований Ленобласти, в финал вышли 22 команды.

Утром 10 апреля в «Маяк» прибыли участники фестиваля – 88 учеников 3-4 классов и их преподаватели. Двухдневная программа была весьма насыщенной: интеллектуальные и спортивные состязания, конкурс наставников, презентации лучших патриотических проектов, мастер-классы и, конечно, вечерняя дискотека. Гостям представили интерактивные выставки, ребята погрузились в мир истории вместе с клубом реконструкторов ЛГУ им. Пушкина, изучили современное военное обмундирование на площадках центра «Ладога». В мастерских детского творчества каждый создал свой собственный сувенир. Никто не остался в стороне!

На торжественной церемонии открытия участников приветствовали заместитель главы администрации Гатчинского округа по социальным вопросам Павел Иванов и представитель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Надежда Дмитриева. В качестве почетных гостей также выступили депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, ветеран специальной военной операции, член региональной Общественной палаты Артем Камалетдинов, руководитель штаба регионального отделения общероссийского движения «Бессмертный полк» Никита Маненок.

В ходе традиционного «диалога на равных» ребята задали гостям вопросы: как вырасти хорошим человеком, какую роль в развитии страны могут сыграть сегодняшние школьники и другие.

Людмила Тептина вручила педагогам награды от областного парламента – за активное участие в подготовке и проведении II фестиваля-конкурса «Воспитать патриота».

На фестивале педагоги блеснули в конкурсе наставников, который оценивали и профессионалы, и детское жюри. Команды ребят соревновались в игре «Читаем природу, познаем мир». В личных первенствах юные участники проявляли свои знания русского и английского языков, математики, демонстрировали читательскую грамотность.

Кроме того, в рамках программы фестиваля состоялось заседание комиссий Общественной палаты Ленинградской области по общественной безопасности, просвещению и традиционным духовно-нравственным ценностям на тему «Безопасность образования: вызовы и решения». Для педагогов-наставников был проведен семинар с руководителем психологической службы Ленинградского областного института развития образования.

Два фестивальных дня участники конкурсов в различных формах доказывали, что патриотизм – это не просто слово, а ежедневный труд, уважение к истории, забота о ближних и любовь к родине, которая проявляется делом. Члены жюри увидели десятки замечательных выступлений, творческих, исследовательских и социальных проектов. В завершение фестиваля-конкурса были подведены итоги и распределены призовые места.

В индивидуальном первенстве по русскому языку «Великий и могучий» и по математике «Турнир Пифагора» победили ученики 4 класса Центра образования «Кудрово» Диана Аманкулова и Владислав Наумов.

В индивидуальном первенстве по читательской грамотности «Сила слова» победительницей стала ученица 4 класса Гатчинской гимназии им. Ушинского Марианна Кадашова; ученик 4 класса Гатчинской школы № 12 Антон Байбара вышел в призеры.

Индивидуальное первенство по английскому языку «Матрешка» выиграл 4-классник центра «Кудрово» Роман Летягин. Ученик 3 класса Гатчинской школы № 9 Владислав Булатов стал призером.

В командной интеллектуальной игре «Читаем природу, познаем мир» победили «Хранители истории» – команда ребят из 3 и 4 классов центра «Кудрово». «Искорки жизни» из Гатчинской гимназии им. Ушинского – призеры.

В конкурсе педагогов-наставников «Просто о сложном» победила учитель начальных классов лицея № 8 г. Тихвина Галина Комарова. Учитель английского языка Пудостьской школы Александра Меркулова – призер. А по мнению детского жюри победу в этом конкурсе одержали учителя начальных классов: Александра Антонова из Большеколпанской школы и Оксана Козлова из Киришского лицея им. Героя РФ А. Соколова.

В командном конкурсе проектов патриотической направленности «Командный код» и в общекомандном зачете победила команда центра «Кудрово»; Гатчинская гимназия им. Ушинского вышла в призеры.

Также жюри выделило специальные номинации, в которых отличились, в том числе, ребята из Гатчинского округа. В номинации «Во славу Отечества» был отмечен ученик 3 класса Большеколпанской школы Евгений Туманов. В номинации «Доброжелательный квартет» проявила себя команда «Творцы успеха» из Гатчинской школы № 12 и команда «Люди дела» Пудостьской школы.

Организаторы тепло поздравили и наградили призеров и победителей, выразив благодарность всем участникам за интерес к конкурсу и блестящую подготовку.

Идея создания патриотического фестиваля для младшего школьного звена принадлежит Ассоциации педагогов Ленинградской области. Организаторами также выступают региональный парламент, областной комитет образования и Ленинградский институт развития образования. Партнеры форума – региональное отделение Российского общества «Знание» и образовательный центр «Ладога».

Екатерина Дзюба

Фогто организаторов