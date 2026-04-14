В Ленобласти — новые правила перевода сельхозземель

Перевод земель из одной категории в другую должен согласовываться с губернатором региона;

если меняется назначение участка, относящегося к сельхозугодьям, — необходимо получить заключение Минсельхоза России;

каждый такой перевод оформляется законом, который рассматривает Законодательное собрание Ленобласти.

«Мы уже внесли изменения в нормативно-правовые акты правительства Ленинградской области, чтобы согласование проходило в тот же срок — 60 дней, за который должны рассмотреть ходатайство заявителя. Сегодня уже рассматривается одно предложение о переводе, как раз на его примере мы будем формировать правоприменительную практику и выстраивать взаимодействие между профильными комитетами, губернатором и Законодательным собранием Ленобласти», — подчеркнула руководитель КУГИ Ленобласти Марина Тоноян на аппаратном совещании в правительстве региона. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил направить официальное письмо в Законодательное собрание с целью синхронизации действий региона: приведения всех нормативных документов и областного законодательства в соответствие с новым федеральным законом.

За последние 3 года в Ленобласти были переведены 824,6 гектара — в основном в категорию земель промышленности и иного специального назначения для размещения промышленных и несельскохозяйственных объектов. При этом за счет проведения кадастровых работ в отношении сельхозземель в целом в регионе количество земельных участков сельхозназначения не сократилось, а наоборот, с 2022 года выросло на 3%.