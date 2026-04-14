Первенство по пулевой стрельбе

Воспитанники Гатчинской спортивной школы № 3 приняли участие в Первенстве СШОР «Невские Звезды» по пулевой стрельбе среди юношей и девушек до 17 лет.

Гатчинским спортсменам удалось завоевать четыре медали: золото в актив команды принес Артем Ходовой, бронзу – Варвара Аношенкова, Алена Седова завоевала серебро и бронзу.

Тренеры-преподаватели отделения пулевой стрельбы - Виктор Николаевич Меркульев, Юлия Викторовна Иванова и Мария Евгеньевна Лебединская.