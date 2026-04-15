Гатчинские акварельные сезоны–2026

Идейными вдохновителями, организаторами и кураторами выставки «Гатчинские акварельные сезоны» стали художник, член Союза дизайнеров России Наталья Косьянковская и член Союза художников России и Общества акварелистов Санкт-Петербурга Анатолий Засидкевич.

- Мы не называем себя обществом акварелистов – мы просто увлекающиеся, свободно работающие в этой технике художники, – сказал куратор выставки Анатолий Засидкевич. – До сих пор ведутся споры, что такое акварель: графика или живопись. Ответ один: акварель – это акварель. Возможности акварели безграничны: она может быть и графикой, может быть и живописью – лишь бы работа была вдохновенной, грамотной, техничной. И, конечно, важно, чтобы заложенные в нее художником эмоции, мысли и чувства находили отклик у зрителя.

На выставке «Гатчинские акварельные сезоны» представлены работы двадцати художников. В одном выставочном пространстве собрались как преподаватели Детской художественной школы города Гатчины и Сиверской школы искусств, так и «свободные» мастера, работающие акварелью. Среди авторов работ: Анатолий Засидкевич, Наталья Косьянковская, Марина Атаманюк, Елизавета Гречухина, Евгения Измайлова, Ольга Кадушкина, Иван Ковшов, Антонина Кинович, Дарья Рубцова, Юрий Кинцурашвили, Игорь Ананьев, Сергей Бекиш, Татьяна Ткаченко, Ирина Калугина, Юлия Саунина, Елена Эскелинен.

Свои работы на выставку представили и юные акварелисты – воспитанники ДХШ города Гатчины Дарья Орлова, Екатерина Локтева и Ксения Зигуля (мастерская Анатолия Засидкевича).

Также в экспозиции представлены изысканные акварели безвременно ушедшей из жизни талантливой гатчинской акварелистки Алены Зыковой. На вернисаже присутствовал ее супруг – Александр Зыков – который продолжает представлять прекрасные акварели Алены Александровны в разных выставочных пространствах.

- Алена ушла несколько лет назад, но я уверен – художник жив, пока живы его картины, – сказал Александр Зыков. – Ее душа – в ее работах, а значит, она с нами. Многие думают, что быть художником легко. На самом деле это тяжелый труд. Я помню, как необыкновенно сосредоточена была Алена, когда писала свои акварели, сколько душевных сил она вкладывала в эту работу. И поэтому сама профессия художника вызывает у меня большое уважение.

Как считает Александр Зыков, ценность коллективных выставок в том, что на них всегда можно увидеть что-то новое, необычное даже у хорошо знакомых художников.

- На этой выставке много таких работ, – отметил он. – Особенно понравились акварели юных художников – настоящее открытие для меня. У человека могут быть способности или талант к чему-то, а может быть дар. Девочки, у вас – настоящий дар. Не растеряйте его!

- То, что среди «взрослых» работ появляются и произведения юных дарований, дорогого стоит, – отметил Анатолий Засидкевич. – Говорят, можешь писать – пиши, можешь не писать – не пиши. Эти наши ребята из тех, кто не может не писать.

Работы, представленные на выставке, очень разнообразны, как и сама акварель. Акварель может быть и «сухой», и «по сырому», и нежной, и плотной.

- В отличие от работы в другой технике, акварель требует большой концентрации, – отметил Анатолий Федорович. – Она не терпит ошибок. Акварельную работу невозможно исправить. Каждый мазок окончателен, а значит, она должна делаться на одном дыхании. Это требует не только мастерства, но и внутренней уверенности, точности чувства.

Высоко оценила выставку гостья вернисажа, художница Галина Кузнецова.

- Я не акварелист, я пастелист, – сказала она. – Но для меня очень близко то, что я здесь вижу. Работы, представленные на выставке, буквально светятся, отражая красоту нашего мира. Это солнце, этот воздух, этот свет – акварель в них играет по-настоящему. Я считаю, что акварель – один из самых чистых, прозрачных и благодарных художественных материалов.

Выставка «Гатчинские акварельные сезоны» продлится в просветительском пространстве «Весна» до конца апреля (Гатчина, ул. Рощинская, д. 8, Центр информационных технологий).

Юлия Лысанюк