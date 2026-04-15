Сбои в системе «Говорящий город»
Житель города Гатчины, инвалид 3 группы Михаил обратился в комитет по транспорту Ленинградской области с жалобой на некорректную работу системы радиоинформирования «Говорящий город», установленной на автобусах.
Специалисты Комтранса и «Говорящего города» оперативно организовали выездной мониторинг транспортных средств, оснащенных системой.
По итогам осмотра выявлены многочисленные недочеты. В частности, в системе зафиксированы неправильные направления движения, на части бортов оборудование не отображалось в мобильном приложении пользователей, зафиксированы нарушения работы автоинформирования внутри салона.
По итогам рейда перевозчику и компании «Говорящий город» направлены письма с рекомендацией во взаимодействии друг с другом провести мероприятия по выяснению причин некорректной работы системы и ее устранению. Будет организован дополнительный инструктаж для водителей и технического персонала по правильному обслуживанию системы автоинформирования.
Ситуация на контроле регионального комитета по транспорту.