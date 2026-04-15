Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Серебро шахматного клуба «Диалог»

В детском центре «Россонь» им. Ю.А.Шадрина с 7 по 12 апреля про-ходило Первенство Ленинградской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет и до 13 лет.

Рубрики:  Спорт

Поздравляем гатчинцев - команду шахматного клуба «Диалог», занявшую 2 место. В составе команды играли Тамилла Сульженко, Глеб Кислухин и Тимофей Мамонов, главный тренер – Андрей Казимиров.

Огромный вклад в копилку команды внесла Тамилла Сульженко, набрав потрясающие 8.5 очков в 9 турах, досрочно победив среди девочек до 11 лет. Отдельная благодарность Елене Витальевне Быстряковой и Артему Горлову, дополнительным тренерам Тамиллы, сыгравшим большую роль в ее успехе.  