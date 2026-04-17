Улучшения качества связи стало возможным благодаря новому телеком-оборудованию. Инженеры МегаФона запустили его сразу в нескольких диапазонах частот. Высокие обеспечивают скорость передачи данных, а средние повышают стабильность сигнала на больших участках. Наибольшую скорость интернета новая базовая станция обеспечит для кардиологии, корпуса анестезиологии и реанимации, гинекологического блока, а также службы врачей общей практики.

Гатчинская клиническая межрайонная больница — одно из старейших медицинских учреждений в регионе, она была основана более 220 лет назад. В клинике трудятся порядка 2000 человек, из них около 1,5 тысяч — врачи и медицинские работники. Круглосуточный стационар рассчитан на 450 коек.

«Наличие качественной связи и скоростного интернета одно из необходимых условий работы современной больницы. Для врачей и медицинского персонала — это возможность оперативно общаться с коллегами, для пациентов — с близкими. Для тех, кто проходит лечение в стенах больницы — это стабильный доступ к видеосвязи и полезным онлайн-сервисам, что особенно важно в период реабилитации. Также, улучшения затронут территорию Дворцового парка музея-заповедника «Гатчина». Это очень популярное место в соцсетях среди туристов, поэтому повышение скорости интернета будет здесь особенно кстати», — отметил директор МегаФон в Ленинградской области Денис Трофимчук.

