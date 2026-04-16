ЕГЭ по русскому – «тест-драйв» для родителей

15 апреля в Гатчинском округе прошла всероссийская акция «Сдаем вместе» – Единый государственный экзамен для родителей. Более 290 родителей будущих выпускников «сдавали» ЕГЭ по русскому на трех площадках: в Гатчинской школе № 2, в Сиверской гимназии и в Коммунарской школе № 2. Вместе с родителями свои знания русского языка проверили заместители главы администрации Гатчинского округа Павел Иванов и Ольга Мясникова, председатель гатчинского комитета образования Марина Шутова, глава Сиверского теруправления Андрей Головин и другие официальные лица.

ЕГЭ бояться – в вуз не ходить

Как пояснила руководитель пункта проведения экзамена Гатчинской школы № 2 Ирина Костромина, непосредственно экзаменационные задания для родителей сильно отличаются от «настоящих», которые выполняют дети. Тесты упрощенные, тексты сокращенные, если ребенок пишет работу по русскому языку три с половиной часа, то родителям хватит минут двадцать – максимум сорок. «Но для родителей главное не тест написать, – говорит Ирина Николаевна. – Они должны посмотреть, какова процедура прохождения ЕГЭ, чтобы понять, как будет чувствовать себя ребенок, и удостовериться, что ничего страшного ни в запуске на пункт проведения экзамена, ни в работе видеокамеры, ни в тестах, ни даже в бланках нет. Если у ребенка возникает какой-то вопрос, он поднимает руку, и в очень доброжелательной форме ему все покажут и расскажут».

В ходе таких акций для родителей организуется имитация процесса ЕГЭ: на входе – рамка, проверка паспортных данных, рассадка в аудиториях по одному за партой, на которой только ручка и экзаменационные бланки. Преподаватель проводит инструктаж, как заполнять, какие коды в какие клеточки писать, где ставить подпись. В общем, все элементарно. Для родителей распечатали ответы, чтобы каждый мог сам себя проверить, поставить себе баллы – и показать ребенку. Или не показывать, в зависимости от результата. Бланки с ответами организаторы не собирают, уровень родительских познаний остается в тайне, и ждать сюрпризов не приходится. По словам Ирины Костроминой, акция проводится не ради интриги, а ради просвещения и успокоения: как правило, после такого «тест-драйва» родители уходят с позитивным настроем, который и приносят домой детям: если ты ничего не нарушаешь, если ты готовишься и учишь, бояться нечего. А в школах, тем временем, проходят многократные тренировки: выпускники пишут «пробники» и проверочные в формате ЕГЭ, чтобы экзаменационные формальности не вгоняли их в ступор.

Каждому 100-балльнику – 100 тысяч

Перед прохождением «экзамена» в школе № 2 родителей собрали в актовом зале. С приветственными словами выступили представители гатчинской администрации, председатель комитета образования Гатчинского округа Марина Шутова.

Как рассказал заместитель главы администрации по социальным вопросам Павел Иванов, в Гатчинском округе – шесть пунктов проведения экзамена. В этом году ЕГЭ будут сдавать более 830 человек, в том числе 90 – выпускники прошлых лет и 12 – выпускники учреждений профобразования. Среди школьных предметов, которым отдают предпочтение 11-классники, в этом году лидирует математика профильного уровня – ее выбрали больше половины выпускников. На втором месте – математика базовая (48,3%) (впервые процент сдающих профиль превысил процент тех, кто сдает базу). Обществознание собираются сдавать чуть больше трети одиннадцатиклассников; следом по популярности идет физика, биология, информатика и химия. Другие школьные предметы остались за рамками ТОП-7 ЕГЭ по выбору.

Павел Иванов напомнил, что с 2024 года в Гатчинском округе введена мера поощрения выпускников: премия в 100 тысяч рублей за каждый предмет, сданный на 100 баллов. В 2024 году в Гатчине было семь стобалльников, в прошлом году – три. «Очень надеемся, что в этом году мы вернемся к показателям 2024 года», – заметил Павел Викторович.

Не нагнетайте!

О том, насколько важна психологическая подготовке к ЕГЭ, родителям рассказала педагог-психолог Наталья Мордисон, подчеркнув роль соответствующего климата в семье. В числе самых стрессовых факторов она назвала искусственное нагнетание обстановки взрослыми – то, чего надо всячески избегать. Ребенок не должен бояться не оправдать чьих-то ожиданий.

Важную роль играет и индивидуальная особенность организационной деятельности подростка: не все дети даже к одиннадцатому классу умеют грамотно распределять свое время для учебы, отдыха и сна, и часто на поверку выясняется, что «взрослым и самостоятельным» ребенок является только в глазах родителей. Нельзя списывать со счетов и волнение в связи с незнакомым местом, когда дети сдают ЕГЭ в чужих школах, и неопределенность предстоящего события.

Психолог затронула тему непосредственной подготовки накануне экзамена – как родители могут помочь на бытовом уровне: не забыть паспорт и запас черных гелевых ручек, бутылку с пресной водой и шоколадку для поддержания работы мозга; одеться надо так, чтоб не реагировал металлодетектор на входе. Смартфон на экзамене будет лишним, и наручные часы, оказывается, тоже – в каждой аудитории висят настенные.

Наталья Владимировна акцентировала внимание родителей на важности соблюдения режима дня, особенно в период подготовки к экзаменам. Учеба до глубокой ночи категорически не приветствуется – ночные бдения значительно снижают работоспособность мозга наутро. Последние 12 часов перед экзаменом нужно посвятить отдыху, чтобы отправиться покорять ЕГЭ со свежей головой.

Мама знает орфограмму?

После вступительной части родители разошлись по аудиториям – «сдавать» ЕГЭ. Никто особенно не волновался, и мало кто готовился специально, рассчитывая на школьные знания и «врожденную грамотность». Но были и ответственные. Например, мама одиннадцатиклассника гатчинской «четверки» Дарья Фарулина, зарегистрировавшись на ЕГЭ, прошла серьезную подготовку под руководством собственного сына: «Я сидела за столом, держа руки на виду – потому что так положено! – и изучала анафоры, эпифоры, метафоры и парцелляции… Я окончила школу двадцать пять лет назад, и у нас, видимо, был какой-то другой русский – попроще! Сын выступил в роли «доброго родителя»: «Ну, ладно, иди, может, у тебя и есть шанс…».

Однако родителям посчастливилось: тесты для них подобрали без парцелляций, градаций и антитез. Все справились быстро. В числе первых «отличников» аудиторию покинули представители администрации и комитета образования, которые тоже приняли участие в юбилейной сдаче родительского ЕГЭ.

В этом году всероссийская акция «Сдаем вместе», инициированная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, проходит в десятый раз. В прошлом году родители сдавали базовую математику, в 2024-м – историю. А настоящий экзамен по русскому языку для выпускников российских школ состоится 4 июня.

Екатерина Дзюба