«Герои команды 47» в Тихвине

Первым пунктом стал Семейный многофункциональный центр – структурное подразделение Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения» – где участники ветераны СВО и члены их семей ознакомились с работой центра по оказанию комплексной социальной помощи, социальным услугам и услугам по социальному сопровождению семей, в том числе с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, молодых семей, и, конечно же, помощи семьям участников СВО. А встречали гостей сказочные персонажи – Сердечко и Цветочек – чему дети героев СВО были несказанно рады!

Мы успели пообщаться накоротке с несколькими участниками первого потока образовательной программы «Герои команды 47» Артуром Кумуковым и Павлом Белоевым, а также Алексеем Костюковым, проректором по научной работе и стратегическому развитию Гатчинского государственного университета – опорного учебного заведения программы.

Артур Кумуков приехал в Тихвин из Тосно со всей своей семьей – женой Аллой и тремя дочерями – Ариной, Амелией и Арианой. В нашем городе он впервые и его впечатлило единение старины и современности. Артур – врач, выполнял задачи в зоне СВО в 2023-2024 годах в районе Соледара, Бахмута и Херсона в составе добровольческого корпуса казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Терек». Сейчас Артур Алимурзович Кумуков – врач Тосненской больницы.

Павел Белоев из Подпорожья прибыл в наш город со своей мамой – Ольгой Ивановной. Павел был призван на СВО в рамках частичной мобилизации и воевал в составе 25-й бригады в разведывательном батальоне на Харьковском направлении. Они с мамой тоже в Тихвине впервые и очень рады побывать в нашем старинном городе и встретиться здесь с боевыми товарищами – однокашниками программы «Герои команды 47».

Проректор Гатчинского государственного университета Алексей Костюков в беседе с нашим корреспондентом отметил важность таких мероприятий, как сегодняшнее, потому что оно даёт возможность общаться участникам программы неформально и при этом делиться своим опытом и знаниями в располагающей для этого среде.

Гости Тихвина посетили Туристский информационный центр, где им показали потенциальные возможности привлечения туристов в столицу «Серебряного ожерелья».

Финальной точкой визита в наш город стал Тихвинский Успенский Богородичный монастырь, где ветераны СВО приняли участие в коллективном молебне, которое провёл епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав. После молебна были общение с Владыкой и удивительная экскурсия по старинному монастырю.

Обучение ветеранов СВО проходит на площадке Гатчинского государственного университета и завершится в мае-июне 2026 года. Цель программы «Герои команды 47» – подготовить управленческий резерв для органов государственной и муниципальной власти и организаций. В рамках обучения участники знакомятся с организацией и задачами регионального и муниципального управления. В программе – лекции, практико-ориентированные занятия, управленческие тренинги, спортивно-образовательные мероприятия. Успешно завершившие обучение получат работу в органах власти. В первом потоке проходят обучение 46 ветеранов СВО, некоторые из которых уже стали сотрудниками государственных учреждений.

Организаторы мероприятия благодарят сотрудников Семейного МФЦ, тихвинских активистов Народного фронта, а также руководителей ООО «Воды Лагидзе» и МБУ «Комбинат питания» за активную помощь в организации встречи участников программы «Герои команды 47».

Роман ВОРОБЬЁВ

Фото автора