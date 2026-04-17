Играют в бадминтон, как Гагарин

Символично, что итоги были подведены в День космонавтики: Юрий Гагарин был страстным любителем бадминтона, занимался его популяризацией в СССР и, по некоторым источникам, являлся одним из первых мастеров спорта по бадминтону.

В мужском одиночном разряде было 5 групп. Приведем результаты гатчинских спортсменов. Первое место заняли Игорь Пушкарев, Александр Никуленко, Юрий Нечипоренко, Николай Викулов, Владимир Балашов. Второе место – Егор Смирнов, Михаил Викулов, Даниил Соколов, Станислав Кренев. Третье место заняли Георгий Сивцев, Валерий Нищих, Ярослав Евдокимов, Александр Игнатьевский, Алексей Белоусов.

В женском одиночном разряде также было 5 групп. Результаты представительниц Гатчины впечатляют! Первое место завоевали Татьяна Кузнецова и Мария Чеканова. Второе место – Анжелика Суворова, Владислава Чобат и Олеся Шатышева. Третье место – Диана Егоркина и Алиса Белугина.

В парном мужском разряде – 4 группы. В группе А весь пьедестал – у гатчинцев: это пары Георгий Петров/Игорь Пушкарев, Георгий Сивцев/Егор Смирнов, Роман Мирошников/Всеволод Черкасов. В группе B на призовых местах представители Санкт-Петербурга. В группе C победу вновь одержали гатчинцы – пара Александр Никуленко/Валерий Нищих. В группе D на первом

месте – дуэт Андрея Барышева из Петергофа и Юрия Нечипоренко из Гатчины.

Перейдем к женскому парному разряду. В группе A на первом месте – Екатерина Королева (Пушкин)/Виктория Хрыкина (Гатчина), на третьем месте – гатчинская пара Варвара Москаленко/Полина Шека. В группе C наши девушки заняли третье место – пара Анжелика Суворова и Нелли Юсьма.

В смешанном разряде спортсмены соревновались в пяти группах. В группе A пьедестал у гатчинцев: первое место – Георгий Сивцев/Виктория Хрыкина, второе место – Всеволод Черкасов/Мария Викулова, третье мес-то – Роман Мирошников/Марина Янбаева. Такая же картина в группе B: первое место – Тимофей Неверов/Дарья Тишкова, второе место – Лев Шагаров/Полина Шека, третье место – Валерий Нищих/Марина Янбаева. В группе F представитель Гатчины Алексей Марисев в паре с петербурженкой Ириной Пузаковой занял второе место. В этой же группе представитель Верево Денис Грачев в паре с петербурженкой Анной Шпаченко взял третье место.