В Народную программу «Единой России» поступило более 240 тысяч предложений со всей страны

Первый — «Устройство самой большой страны в мире». Сейчас в нём — 44 тысячи предложений, которые касаются того, что обеспечивает повседневную жизнь каждого человека: медицины, образования, ЖКХ, экологии, формирования доступной среды, сообщил председатель партии на заседании Экспертного совета.

«Второй блок касается производительности труда и кадров. Он собрал 30 тысяч предложений по повышению эффективности производства, оптимизации ресурсов, наукоёмким и цифровым решениям в промышленности, подготовке кадров. 24 тысячи предложений поступило по направлению культурно-ценностный вызов. Этот блок охватывает вопросы патриотического воспитания, развития культуры, искусства, молодёжной политики и защиты наших российских ценностей. 23 тысячи инициатив относится к блоку «Демографический вызов». Он затрагивает вопросы рождаемости, поддержки семей с детьми, продолжительности и качества жизни», — рассказал Дмитрий Медведев.

По его словам, внимание люди уделяют и блоку, связанному с обеспечением безопасности в стране. Дмитрий Медведев подчеркнул, что для всех разделов новой Народной программы «Единой России» важна тема поддержки участников СВО.

Для отчёта по действующей программе и сбора предложений в новую партия проводит форумы — их состоялось 43 региональных и три окружных. Каждый посвящён конкретной теме: развитию промышленности, жилищному строительству, детям, молодёжи.

Результаты обработки поступивших инициатив представили эксперты. Самое важное, что волнует людей, это доступные медицина и лекарства, поддержка семей с детьми, особенно многодетных, состояние дорог, ЖКХ, водоустройство, вода в малых городах и сёлах, экология, утилизация отходов, отметил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Алексей Комиссаров.

Отдельное направление Народной программы – технологический блок. Он будет содержать инновационный раздел, который рассчитан на перспективу до 2050 года. Основной же раздел касается ближайших перспектив технологического развития, сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. В формировании технологического блока участвует Совет «Единой России» по инновационному и технологическому развитию. Помимо этого, речь шла о непосредственной поддержке участников спецоперации.

Напомним, старт сбору предложений в новую народную программу «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчётно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге. Партия проведёт аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы «Единой России» по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в её работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия «Единая Россия» представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — народную программу на пять лет.

«Единая Россия» создала экспертный совет по подготовке народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.