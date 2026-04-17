Обращение губернатора Александра Дрозденко

Уважаемые жители Ленинградской области, дорогие ленинградцы!

Только что завершили заседание оперативного штаба под моим руководством.

В заседании штаба приняли участие органы государственной власти Ленинградской области, федеральные органы власти, силовые структуры, а также директора крупнейших критических, особо важных объектов Ленинградской области.

В рамках заседания штаба принято решение о необходимости укрепления и усиления защиты Ленинградского неба от атак беспилотных аппаратов.

В рамках решения будет оказана дополнительная материальная и техническая помощь 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Ленинградской области.

Также принято решение о создании дополнительных мобильных огневых групп, которые будут размещаться на территории предприятий и организаций критически важных объектов инфраструктуры, а также поступят в распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС-ПВО и отдельных воинских подразделений, дислоцированных на территории Ленинградской области.

В рамках решения принято, что всю материально-техническую часть, включая покупку автомобилей, необходимого оборудования, инвентаря, возьмут на себя правительство Ленинградской области и предприятия критических объектов инфраструктуры.

Для формирования экипажей мобильных огневых групп предполагается привлечь резервистов, поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области, прежде всего к ветеранам — участникам специальной военной операции, ребятам имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской и Российской Армии: мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт по схеме резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защите Ленинградского неба.

Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу на предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий.

Срок службы по контракту до трех лет, при этом максимальная служба на казарменном положении для защиты Ленинградского неба от 2 до 6 месяцев, минимальный срок 2 месяца — до 6 месяцев по решению резервиста.

Мы делаем все возможное для защиты Ленинградского неба, для обеспечения безопасности жителей Ленинградской области. Победа будет за нами!

Контактные телефоны Ленинградского областного военкомата для решения вопросов и ответов на вопросы, как заключить контракт и войти в состав резервистов: 8 812 764 76 10 , 8 931 235 39 94.