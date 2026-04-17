На федеральной трассе Р-23 в Ленинградской области перекроют две полосы движения

«В связи с производством работ по устройству слоев износа, ремонту деформационных швов и установке датчиков автоматических дорожных метеостанций в период с 26 апреля по 15 июня будут перекрываться две из трёх полос движения. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. На данном участке дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении. Работы будут производиться ежедневно, в период времени с 19:00 до 07:00» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной дороги Р-23 в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области, между деревнями Дони и Большие Колпаны. Перекрывать полосы будут поэтапно, захватками протяжённостью по 3 километра» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.