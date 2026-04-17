Губернатор осмотрел цеха завода «Тосно», который простаивал после ухода иностранного инвестора в 2022 году: сварочный и сборочный, где ему показали конвейер, готовые экскаватор-погрузчик, бульдозер, коммунальную машину и особенно новый пилотный экскаватор-погрузчик.

«Когда уходят чужие, освобождается место для своих. Четыре года назад иностранные партнёры ушли из Ленинградской области и завод в Тосно затих. Но ненадолго.

Пришёл новый инвестор — компания «Горизонт» — и дело пошло. Первая модель — экскаватор-погрузчик. Такая машина нужна везде: на стройке дома, дороги или завода. Уже есть предзаказ на 300 штук.

Дальше — карьерные самосвалы. Всё будем делать сами: сварку, покраску, сборку. В одном месте, под одной крышей. И люди свои, и руки умелые. Раньше такие машины в России не выпускали, теперь будут. И это первая в стране площадка, где соберут полностью свой самосвал. С ленинградской маркой «Тосно».

Поручил экономическому блоку правительства помочь с запуском производства карьерных самосвалов, с федеральными льготами», — отметил Александр Дрозденко.