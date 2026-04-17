Ленобласть развивает газификацию

«Наш регион ликвидировал отставание по газификации и догазификации, выйдя в лидеры на Северо-Западе. Уровень по этому показателю составляет уже 65,6%, и к 2030 году планируем выйти на 100% там, где это технически возможно. С «Газпромом» действует крупнейшая пятилетняя программа.

Субсидии на подключение газа — максимальные на Северо-Западе.

Льготникам (ветераны, участники СВО, инвалиды) — 300 тыс. руб., остальным — 180–201 тыс. руб. Средняя цена подключения в прошлом году — 176 тыс. руб. На 2025 год заложено почти 1 млрд руб., на три года — 3,5 млрд.

Догазификация — 21 тыс. домов в газифицированных посёлках пока не используют газ. За каждым закрепили сотрудника администрации, в итоге дополнительно подключили почти 5 тыс. домовладений.

Высоцк и Приморск: при поддержке главы «Газпрома» Алексея Миллера газ придёт уже к 2028 году, раньше плана.

Горячее водоснабжение — программа до 2028 года. Системно решаем проблему там, где его нет или оно нестабильно. Запланированы капремонт сетей, реконструкция и установка газовых колонок.

Важный нюанс: «Газпром» не начинает тянуть газ в посёлок, пока не наберётся 30% заявок от жителей. Активней подавайте заявки», — подчеркнул Александр Дрозденко.