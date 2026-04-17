Не откладывайте поездку на потом: призываем заняться загранпаспортом заранее

Практика показывает резкий рост обращений в подразделения по вопросам миграции в апреле–мае и сентябре. Граждане, планирующие спонтанный отдых, сталкиваются с тем, что получить или заменить паспорт «здесь и сейчас» невозможно.

Почему стоит браться за оформление уже сегодня?

1. Сроки оказания услуги. По регламенту изготовление загранпаспорта может занимать до 1 месяца (при подаче по месту жительства) до 3 месяцев (при подаче не по месту регистрации или при наличии допуска к гостайне).

2. Ошибки в документах. Самая частая причина отказов — неверно заполненные анкеты или неподходящие фото. В запасе у вас должно быть время на исправление этих недочетов.

3. Дети. Для выезда ребенка за границу с одним из родителей требуется собственный паспорт (загранпаспорт ребенка). Оформлять его в последнюю неделю перед вылетом — крайне рискованно.

Рекомендация ведомства: Проверьте срок действия вашего текущего паспорта. Многие страны требуют, чтобы паспорт был действителен не менее 3–6 месяцев после даты въезда. Если до истечения срока осталось меньше полугода, подавайте заявление на замену немедленно.

Напоминаем, что подать заявление можно через портал «Госуслуги» (с сокращением фактического времени визита), в МФЦ или непосредственно в территориальном органе МВД.

