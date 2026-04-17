Пушки возвращаются в Гатчину
Впервые с 1941 года на плац Гатчинского дворца возвращаются артиллерийские орудия времён Екатерины II, которые исторически «оберегали» замок на протяжении полутора веков!
Артиллерийские орудия были установлены на плацу перед резиденцией тогда ещё наследника цесаревича по указанию самого Павла Петровича. При сыне императора Павла – императоре Александре I – те пушки в 1805 году были отправлены на европейский театр боевых действий. В августе 1851 года по указанию сына Павла I – императора Николая I – 16 аналогичных пушек-«единорогов» эпохи Екатерины II вновь были установлены на плацу вдоль бастионной стены Гатчинского замка к открытию памятника императору Павлу. И с тех пор не покидали своих мест вплоть до 1941 года, когда они были эвакуированы в Ленинград. Орудийные лафеты не были эвакуированы и на данный момент утрачены. Когда началось восстановление Гатчинского дворца, 11 мемориальных орудий вернулись в коллекцию музея. До сих пор вновь установить артиллерийские орудия на плацу было невозможно, поскольку не хватало 5 пушек, и вообще не было лафетов для них.
К 260-летию с начала строительства Гатчинского дворца банк «Санкт-Петербург» преподнёс в дар музею-заповеднику «Гатчина» 16 вновь изготовленных точных копий лафетов образца XVIII века. Кроме того, музей заказал воссоздание недостающих 5 орудий, которые представляют собой копии одной из подлинных мемориальных пушек. Причём, если исторические пушки – бронзовые, копии отлиты из чугуна, чтобы гости музея-заповедника могли сравнить их с подлинниками и самостоятельно оценить точность воссоздания.
Пока сотрудники музея произвели «примерку» одного из воссозданных орудий на местах будущей установки пушек. Экспозиция на плацу будет открыта 6 июня – в день празднования 260-летия Гатчинского дворца и открытия летнего сезона в музее-заповеднике «Гатчина».
