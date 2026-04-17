Пушки возвращаются в Гатчину

Артиллерийские орудия были установлены на плацу перед резиденцией тогда ещё наследника цесаревича по указанию самого Павла Петровича. При сыне императора Павла – императоре Александре I – те пушки в 1805 году были отправлены на европейский театр боевых действий. В августе 1851 года по указанию сына Павла I – императора Николая I – 16 аналогичных пушек-«единорогов» эпохи Екатерины II вновь были установлены на плацу вдоль бастионной стены Гатчинского замка к открытию памятника императору Павлу. И с тех пор не покидали своих мест вплоть до 1941 года, когда они были эвакуированы в Ленинград. Орудийные лафеты не были эвакуированы и на данный момент утрачены. Когда началось восстановление Гатчинского дворца, 11 мемориальных орудий вернулись в коллекцию музея. До сих пор вновь установить артиллерийские орудия на плацу было невозможно, поскольку не хватало 5 пушек, и вообще не было лафетов для них.

К 260-летию с начала строительства Гатчинского дворца банк «Санкт-Петербург» преподнёс в дар музею-заповеднику «Гатчина» 16 вновь изготовленных точных копий лафетов образца XVIII века. Кроме того, музей заказал воссоздание недостающих 5 орудий, которые представляют собой копии одной из подлинных мемориальных пушек. Причём, если исторические пушки – бронзовые, копии отлиты из чугуна, чтобы гости музея-заповедника могли сравнить их с подлинниками и самостоятельно оценить точность воссоздания.

Пока сотрудники музея произвели «примерку» одного из воссозданных орудий на местах будущей установки пушек. Экспозиция на плацу будет открыта 6 июня – в день празднования 260-летия Гатчинского дворца и открытия летнего сезона в музее-заповеднике «Гатчина».

Фото предоставлено пресс-службой Музея-заповедника «Гатчина», Сергей Рятте