«Смотрим, спорим, обсуждаем»

«14 апреля в эфире ЛенТВ24 мы с Олегом Черных запустили цикл «Разговоры о важном». Первая тема — народосбережение.

По статистике, в Ленобласти рождается около 12 тысяч детей в год. За пособиями приходят 16 тысяч семей. А в первый класс идут уже 23 тысячи ребятишек. В результате мы планируем школы и сады по одним цифрам, а реальность совсем другая. Поэтому моя просьба ко всем будущим родителям: рожайте там, где считаете для себя приемлемым, комфортным, безопасным, но если живете в Ленобласти, то регистрируйте ребенка здесь. Так нам будет проще запланировать для него садик, школу и все необходимое.

Многодетных семей у нас стало в 2,5 раза больше. Это здорово. Но цепочка рвётся: вторых детей рожают реже. Значит, мы недодали поддержки. Исправляемся: увеличили выплаты за первого ребенка, поддержали студенческие семьи, готовим льготную ипотеку для молодых, запускаем «Социальную няню». Поможем с няней, если мама хочет выйти на работу раньше.

Отдельно про здоровье. Продолжительность жизни почти 76 лет, смертность снижается. Но я сам хожу на диспансеризацию и вам советую. Обнаружить болезнь на ранней стадии дешевле и эффективнее. Мы строим ФАПы в деревнях с «умными чемоданчиками», внедряем телемедицину. А для тех, кто пройдёт чекап, придумаем бонусы: скидки в аптеках, музеях, на ЖКХ.

И жильё. Моё жёсткое правило: нет школы и сада в проекте — нет разрешения на строительство. Новая квартира должна означать новое место в саду и новую парту. Компромиссов не будет.

Моя личная ответственность перед ленинградцами: в трудной ситуации власть придёт на помощь. С садом, с лечением, с жильём. Но это дорога с двусторонним движением.

Нам вместе возвращать ценность многопоколенной семьи, где уважают старших и заботятся о младших, и бережно относятся к своему здоровью.

— отметил глава региона.